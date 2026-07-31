Bill ein Narzisst? Tom Kaulitz nimmt Stellung zu Fan-Kritik

Bill (36) und Tom Kaulitz (36) nutzen jetzt ihren Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood", um auf die heftige Fan-Kritik zu ihrer Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" zu reagieren. Seit der Ausstrahlung werden im Netz immer wieder Kommentare laut, die den Tokio Hotel-Frontman als Narzissten abstempeln. In der aktuellen Folge spricht der Sänger das Thema direkt an und bittet seinen Zwillingsbruder um eine ehrliche Einschätzung. Vor laufendem Mikrofon fragt Bill: "Würdest du sagen, ich bin ein Narzisst? Das würde ich jetzt gerne noch mal ausdiskutieren."

Tom antwortet differenziert: "Nein, also ich als dein Zwillingsbruder würde das nicht sagen, weil ich aber natürlich auch einer der Menschen bin, um die du dich sehr sorgst und kümmerst. Du hast aber natürlich sonst ein Leben, wo sich sehr viel um dich dreht." Er fügt hinzu, dass das als Leadsänger und Frontmann irgendwie dazugehöre – aber behauptet: "Ich würde sagen, du bist von uns allen in der Band zum Beispiel auf jeden Fall der größte Narzisst." Bill wirft daraufhin zu seiner Verteidigung selbst ein, dass zu einem echten Narzissten auch fehlendes Mitgefühl gehöre. Sein Bruder witzelt daraufhin: "Ne, Empathie hast du total. Aber es dauert vielleicht ein bisschen, bis dich was interessiert." Beim Thema Arroganz wird Tom hingegen etwas deutlicher und schildert, dass Bill das manchmal durchaus zeige – allerdings eher gegenüber vertrauten Menschen: "Mit Fremden würdest du das nie machen. Aber vielleicht mit Leuten, die etwas näher an dir dran sind, die kriegen schon mal hier und da einen mit."

Zuschauern der Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" war besonders ein Vorfall rund um die Hochzeit von Bandkollege Georg Listing (39) übel aufgestoßen: Bill hatte kurz vor der Abreise eine Absage von seinem Date bekommen und musste deshalb alleine zur Feier reisen. Seine Enttäuschung mündete schließlich in einem Streit mit Freunden und Tom, der betonte, dass an jenem Tag eigentlich Georg und seine Frau im Mittelpunkt stehen sollten. Genau das sahen auch viele Fans so, weshalb der Tokio-Hotel-Frontmann ordentlich unter Beschuss geriet.

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Netflix Bill und Tom Kaulitz, "Kaulitz & Kaulitz" Staffel drei

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Getty Images Bill Kaulitz, Tom Kaulitz, Gustav Schäfer und Georg Listing bei "Christmas with Tokio Hotel"

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Netflix Gustav Schäfer, Tom Kaulitz und Bill Kaulitz, "Kaulitz & Kaulitz" Staffel drei