Davina McCall spricht über Abschied von ihrer Schwester

Davina McCall öffnet in ihrem Podcast "Begin Again" ihr Herz und spricht über den bewegenden Abschied von ihrer Schwester Caroline. In einer sehr persönlichen Folge erinnert sich die Moderatorin daran, wie sie Caroline in ihren letzten Tagen zu Hause pflegte, bevor diese 2012 an Lungenkrebs starb. Nur sieben Wochen lagen damals zwischen der niederschmetternden Diagnose im Krankenhaus und dem Tod der 50-Jährigen. Im Gespräch mit Rugby-Star Ben Cohen, der selbst seine Frau Hannah an Krebs verloren hat, schildert Davina einen ganz besonderen Moment, den sie als "traurig und zugleich wunderschön" erlebt hat – und der ihre Verbindung zu Caroline noch einmal auf eine neue Ebene hob.

Davina erzählt, dass Caroline sie zwei Tage vor ihrem Tod zum ersten Mal ihren ganzen Körper waschen ließ. "Ich habe sie nie nackt gesehen, außer in den zwei Tagen, bevor sie starb. Da ließ sie mich ihren ganzen Körper waschen", schildert die TV-Bekanntheit. Sie habe ihre Schwester eingecremt und dabei gespürt, wie weich ihre Haut war: "Dass sie mir das anvertraut hat, war ein Geschenk. Es war das Traurigste, aber zugleich das Schönste", sagt Davina in "Begin Again". Die 58-Jährige berichtet zudem, dass Caroline sie in ihren letzten Stunden verzweifelt nach "Mummy" rief, bevor sie in einen tiefen Schlaf fiel, aus dem sie nicht mehr aufwachte. Davina blieb bei ihr, sprach die ganze Zeit mit ihr und wiederholte immer wieder, dass es ihr gut gehen werde, weil Caroline sich bis zuletzt um sie sorgte. "Ich wollte, dass sie weiß, dass ich okay sein werde", erklärt sie in dem Podcast.

Caroline war Davinas ältere Halbschwester aus der ersten Ehe ihrer Mutter Florence. Während Caroline mit der Mutter in Paris lebte, wuchs Davina bei ihren Großeltern in England auf. Beide Schwestern hatten den Kontakt zu ihrer Mutter abgebrochen, bevor Florence 2008 starb. Die Bindung zwischen den Geschwistern wurde dadurch offenbar noch enger. Davina, die bereits selbst Erfahrung mit einer Krebserkrankung machen musste, hatte bereits im "Diary Of A CEO"-Podcast erzählt, wie sie Caroline nach einem Schwächeanfall gelähmt auf dem Boden fand und sie ins Krankenhaus brachte, wo schließlich die Diagnose gestellt wurde. Die beiden verbrachten die letzten Wochen zwischen Krankenhausaufenthalten und gemeinsamen Tagen in einem Cottage und erstellten sogar noch eine kleine Wunschliste mit Plänen wie einer letzten Reise nach Frankreich und Treffen mit Freunden. In den letzten sieben Wochen ihres Lebens habe sie die intensivste Zeit mit Caroline erlebt, so Davina. Die vielen tiefgehenden Gespräche mit ihrer Schwester seien ihr bis heute im Gedächtnis geblieben.

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Getty Images Davina McCall, britische Moderatorin

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Getty Images Davina McCall, TV-Star

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Getty Images Davina McCall, Fernsehmoderatorin