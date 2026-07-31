Giulia Siegel meldet sich erneut zu Ralphs Zustand nach Koma

Giulia Siegel (51) gibt ihren Fans ein hoffnungsvolles Update zum Gesundheitszustand von Ralph Siegel (80). Auf Instagram erklärt die DJane, wie es ihrem berühmten Vater aktuell geht. Der Musiker hatte nach einer schweren Lungenentzündung 18 Tage im künstlichen Koma gelegen und war auf der Intensivstation behandelt worden. Nun befindet sich Ralph in einer Reha-Klinik, wo er mit Unterstützung von Ärzten, Therapeuten und seiner Familie Schritt für Schritt zurück in den Alltag finden soll.

In ihrem ausführlichen Statement beschreibt Giulia, dass Ralph nach dem langen Krankenhausaufenthalt vor allem körperlich wieder aufgebaut werden muss. "Unser Vater befindet sich derzeit in der Rehabilitation und arbeitet intensiv daran, nach dem langen Krankenhausaufenthalt wieder zu Kräften zu kommen", schreibt sie auf Instagram. Besonders wichtig sei es jetzt, die verlorene Muskulatur langsam wieder zu stärken. Ein Meilenstein: Ralph kann inzwischen selbst über die belastende Zeit sprechen und hat sogar schon sein erstes Interview gegeben. "Dass er inzwischen selbst über diese schwere Zeit sprechen und sein erstes Interview geben konnte, ist ein weiterer wichtiger Schritt auf seinem Weg der Genesung", betont Giulia. Die Familie sei täglich an seiner Seite und kümmere sich liebevoll um ihn.

Ralph war wegen seiner Lungenentzündung bereits seit Wochen in ärztlicher Behandlung und hatte die kritischste Phase mit seinem 18-tägigen künstlichen Koma hinter sich bringen müssen. Dass der Erfolgsproduzent nun in der Reha ankommt und sich seine Genesung positiv entwickelt, gilt für seine Liebsten als wichtiger nächster Abschnitt nach den belastenden Tagen auf der Intensivstation. Giulia und die anderen Angehörigen bringen ihm nach eigenen Angaben jeden Tag selbst gekochtes Essen in die Klinik und legen den Fokus nun voll auf seine vollständige Erholung.

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IMAGO / BREUEL-BILD Giulia Siegel und Ralph Siegel auf dem Oktoberfest 2014

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Getty Images Ralph Siegel, Musikproduzent

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Getty Images Giulia Siegel, Reality-TV-Star