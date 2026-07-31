Hochzeitsgerüchte: Cristiano Ronaldo präsentiert Diamantring

Cristiano Ronaldo (41) und Georgina Rodríguez (32) heizen die Hochzeitsgerüchte ordentlich an: Das Paar wurde jetzt auf Mallorca beim Einsteigen in Ronaldos Luxusyacht fotografiert – und dabei fielen vor allem die auffälligen Diamantringe auf, die beide an ihren Fingern trugen. Passend dazu teilte Georgina auf Instagram Schnappschüsse, auf denen sie und der Fußballstar die glänzenden Schmuckstücke beim Boarding eines Privatjets zur Schau stellen. Portugiesische Lokalmedien berichten nun, dass das Paar noch dieses Wochenende in Portugal heiraten soll.

Für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgt vor allem der angebliche Ort der Zeremonie. Laut lokalen Medien soll die Hochzeit am Samstag auf dem Anwesen Quinta da Regaleira in Sintra stattfinden. Wie Daily Mail berichtet, kursieren diese Spekulationen bereits seit Tagen. Gleichzeitig gibt es aber auch Zweifel an dem Termin. Ein TV-Moderator soll darauf hingewiesen haben, dass das Anwesen am besagten Wochenende offenbar regulär für die Öffentlichkeit geöffnet ist. Genau das lässt Fragen offen, ob dort tatsächlich eine große, private Feier geplant sein könnte. Bestätigt haben Georgina und Cristiano die Berichte bislang nicht.

Georgina und Cristiano sind seit Jahren ein Paar und gewähren ihren Fans immer wieder Einblicke in ihr gemeinsames Familienleben. Auf Social Media zeigen sie regelmäßig Reisen, Luxusmomente und private Augenblicke mit ihren Kindern. Die Influencerin begleitet den Sportler zudem häufig zu wichtigen Stationen seines Lebens und ist auch bei besonderen Anlässen an seiner Seite. Gerade deshalb wird jedes neue Detail rund um das Paar genau beobachtet. Wenn dann auch noch funkelnde Partnerlooks mit auffälligen Ringen dazukommen, ist das Interesse an ihrem Privatleben umso größer.

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Instagram / georginagio Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez im September 2024

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Instagram / georginagio Georgina Rodríguez und Cristiano Ronaldo

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Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez, 2024