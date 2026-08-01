"Die Sopranos"-Star Vincent Pastore ist mit 80 verstorben

Traurige Nachrichten aus der TV-Welt: Vincent Pastore, der durch seine Rolle als Salvatore "Big Pussy" Bonpensiero in der Kultserie "Die Sopranos" weltweit bekannt wurde, ist tot. Der Schauspieler wurde 80 Jahre alt. Wie das Branchenportal Deadline berichtet, wurde Vincent am heutigen 1. August von einem Nachbarn leblos in seiner Wohnung im New Yorker Stadtteil Bronx gefunden, nachdem man drei Tage lang nichts von ihm gehört hatte. Die Polizei untersucht nun die genauen Umstände seines Todes, nähere Details wurden bislang nicht bekannt gegeben. Vincent lebte zurückgezogen in der Bronx und soll dort zuletzt allein gewohnt haben. Er hinterlässt seine Tochter Renee.

Geboren wurde Vincent Pastore am 14. Juli 1946 in der Bronx. Bevor er zum Fernsehen kam, diente er im Vietnamkrieg und studierte anschließend Schauspiel an der Pace University. In den frühen 1990er-Jahren ergatterte er kleinere Rollen in Filmen wie "Goodfellas", "Carlito’s Way" und "Men of Respect", ehe er Mitte der Neunziger durch den Kinofilm "The Jerky Boys: The Movie" und das HBO-Mafia-Drama "Gotti" bekannter wurde. Der große Durchbruch folgte 1999 mit David Chases (80) Serie "Die Sopranos", in der er als Big Pussy an der Seite von James Gandolfini (†51), Tony Sirico (†79), Frank Vincent und Dominic Chianese vor der Kamera stand. Die schockierende Ermordung seiner Serienfigur gilt bis heute als eine der eindrucksvollsten Szenen der mehrfach preisgekrönten Mafia-Saga.

Nach "Die Sopranos" blieb Vincent ein gefragtes Gesicht in Hollywood. Er war in Filmen wie "Mickey Blue Eyes", "Riding in Cars with Boys", "Deuces Wild", "Mafia!", "Shark Tale" oder "Revolver" zu sehen und gastierte in Serien wie Law & Order, "Hawaii Five-0", "Wu-Tang: An American Saga", "Gravesend" und "Yellowjackets". Neben der Schauspielerei entwickelte sich der New Yorker auch zu einem bekannten Realitystar: Er trat unter anderem bei "Celebrity Apprentice", "Celebrity Family Feud", "Dancing with the Stars", "Shark Tank" und "Celebrity Fit Club" auf und moderierte bei SiriusXM "The Wiseguy Show". Sein langjähriger Manager Bob McGowan würdigte ihn gegenüber Deadline mit den Worten: "Vinnie war ein großartiger Typ, er hätte jedem geholfen und war sehr wohltätig."

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Imago Vincent Pastore bei der Premiere von "Stevie Van Zandt: Disciple" beim Tribeca Festival 2024 im OKX Theater, New York

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Imago Die Hauptdarsteller aus "The Sopranos": Vincent Pastore, James Gandolfini, Tony Sirico und Federico Castelluccio

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Imago Vincent Pastore bei der 25-Jahr-Feier zu "The Sopranos" im Da Nico Ristorante in New York

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