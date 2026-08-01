Kevin "Flocke" Platzer kämpfte monatelang mit Suizidgedanken

Kevin Platzer (27), vielen Fans besser bekannt als Flocke, gewährt seiner Community auf Instagram derzeit sehr persönliche Einblicke. In seiner Reihe "Flocke Uncut" spricht der Realitystar über die wohl dunkelste Phase seines Lebens, in der er monatelang mit Suizidgedanken zu kämpfen hatte. Gleich zu Beginn des Videos ist seine verzweifelte Stimme zu hören: "Ich will sterben. Seit drei Monaten. Ich will nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keine Kraft mehr. Es geht nicht mehr." Mit seiner offenen Beichte macht der ehemalige Temptation Island VIP-Verführer deutlich, wie ernst die Lage im vergangenen Spätsommer war – und weshalb er damals keinen Sinn mehr in seinem Leben sah.

In dem Video schildert Flocke, wie sich die Depression schleichend in seinen Alltag einschlich, obwohl er nach außen stets als gut gelaunter Entertainer wahrgenommen wurde. "Ich hab halt keinen Sinn im Leben erkannt. Für was mache ich das?", erzählt er. Besonders im August und September des vergangenen Jahres habe er sich völlig perspektivlos gefühlt. Er habe weder eine erfüllende Beziehung noch eine enge Familie an seiner Seite gehabt und sich "ganz alleine" auf der Welt gefühlt. Privat ziehe er sich häufig zurück, verbringe viel Zeit zu Hause und schaue Netflix, während er draußen "abliefern" müsse. Inzwischen habe sich seine Situation jedoch deutlich verbessert: Flocke nimmt therapeutische Hilfe in Anspruch, arbeitet gemeinsam mit Psychologen seine Kindheit auf und sagt heute, dass es ihm "wieder gut" gehe.

Aus dieser schweren Phase will Flocke nun etwas Neues entstehen lassen. Der einstige Match My Ex-Teilnehmer erzählt, dass er aktuell an einem eigenen Projekt arbeitet, das seine Vergangenheit aufgreifen und anderen Mut machen soll. Er beschäftigt sich mit Ideen für eine Doku oder sogar einen Kinofilm, in dem seine Kindheit und die damit verbundenen Erfahrungen im Mittelpunkt stehen sollen. Ziel sei es, dass Menschen mit ähnlicher Geschichte in seinem Weg eine Inspiration sehen können: Wenn er es trotz traumatischer Erlebnisse und tiefster Verzweiflung geschafft hat, sich etwas aufzubauen, könnten auch sie neuen Lebensmut schöpfen: "Den Grund, den ich jetzt gerade habe, dass ich mir etwas aufbaue. [...] Dass ich vielleicht anderen Leuten damit helfen kann, die auch so eine Vergangenheit haben und sagen: Ja okay, wenn der Idiot Flocke das schafft, dann schaffe ich das auch."

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Imago Kevin Platzer alias Flocke bei Die Frankes Party in der Villa Franke in Mörfelden-Walldorf, 22.11.2025

Imago Kevin "Flocke" Platzer bei der 1. Aachener Media Night im Das Liebig Aachen am 26. Februar 2026