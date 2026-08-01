Spencer Matthews und Bear Grylls trauern um Nirmal Purja

Zwei enge Wegbegleiter nehmen Abschied von Nirmal Purja: Nachdem der Extrembergsteiger und Netflix-Star bei einem Lawinenunglück am Broad Peak in Pakistan ums Leben gekommen ist, haben Reality-TV-Star Spencer Matthews (37) und Abenteurer Bear Grylls bewegende Worte für ihren verstorbenen Freund gefunden. Spencer teilte auf Instagram zunächst ein gemeinsames Foto mit Nirmal und schrieb, die Nachrichten vom Broad Peak seien "herzzerreißend". Er betete öffentlich für ein Wunder – bis der nepalesische Premierminister Balendra Shah den Tod des Bergsteigers offiziell bestätigte und erklärte, dass das tragische Schicksal von Nirmal und neun weiteren Kletterern die Welt erschüttert habe.

Spencer wandte sich in einem ausführlichen Post auf Instagram an seine Follower: "Die Berge begeistern uns mit ihrer Schönheit, aber sie verlangen auch immensen Respekt. Jeder, der sich in diese Welt wagt, kennt die Risiken, und geht trotzdem – angetrieben von Neugier, Leidenschaft und einer tiefen Liebe zu Orten, die nur wenige je erleben werden." Weiter schrieb er: "Mögen jene, die verloren gegangen sind, nicht nur dafür erinnert werden, wie sie starben, sondern wie sie lebten." Auch Bear Grylls meldete sich erschüttert zu Wort und schrieb auf Instagram: "Herzzerreißende Neuigkeiten für so viele Kletterer auf der ganzen Welt, die eine Verbindung zu diesem außergewöhnlichen Mann hatten. Wir werden dich niemals vergessen, Nims, und deinen unbezwingbaren Geist."

Spencer und Bear verbindet mit dem verstorbenen Nirmal eine ganz besondere Geschichte: Gemeinsam hatten die drei im Jahr 2023 an einer Expedition teilgenommen, die in der Netflix-Dokumentation "Finding Michael" festgehalten wurde. Darin suchten sie am Mount Everest nach Spencers Bruder Michael, der dort im Jahr 1999 spurlos verschwunden war und als jüngster Brite zuvor den Gipfel des Everest bezwungen hatte. Auch wenn die Suche damals erfolglos blieb, hinterließ sie ein enges Band zwischen den Beteiligten. Nirmal war 2019 mit einem Weltrekord berühmt geworden: Er bestieg alle 14 Achttausender der Erde in nur 189 Tagen – eine Leistung, die den bisherigen Rekord um mehr als sieben Tage unterbot und später in der Netflix-Doku "14 Peaks: Nothing Is Impossible" verewigt wurde.

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Getty Images Nirmal Purja im Interview in Skardu nach dem historischen K2-Erfolg

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https://www.instagram.com/p/DbdZlFyNNGI/?hl=de Spencer Matthews zollt Tribut, nachdem der Tod des Netflix-Star-Kletterers Nirmal Purja bekannt wurde

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Imago Nirmal Purja beim 16. Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2023 im Maritim Hotel Düsseldorf

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