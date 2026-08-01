Crowdfunding für Hochzeit: Danny Ciprianis Ex äußert sich

Rugby-Star Danny Cipriani (38) sorgt mit seinen Hochzeitsplänen weiter für Schlagzeilen: Während er und seine Verlobte AnnaLynne McCord (39) ihre Traumhochzeit mit Hilfe einer Crowdfunding-Aktion finanzieren wollen, meldet sich nun seine Ex-Frau öffentlich zu Wort. Auf einer Online-Plattform sammelt Danny derzeit Gelder für alles rund um den großen Tag – von der Location bis zu besonderen Extras. Parallel dazu teilte seine frühere Partnerin in den sozialen Medien ihre Sicht auf die gemeinsame Vergangenheit und löste damit eine neue Welle an Kommentaren aus. Britische Medien berichten, dass die feierlichen Pläne des Sportlers nun unter besonderer Beobachtung stehen, seit seine Vorgeschichte erneut Thema geworden ist.

Die Ex-Frau des früheren Rugbyprofis, die nach der Trennung lange Zeit im Hintergrund blieb, veröffentlichte nun mehrere Beiträge, in denen sie auf ihre turbulente Ehe mit Danny zurückblickt. In Storys und Posts, die von der Daily Mail aufgegriffen wurde, spricht sie von emotionalen Höhen und Tiefen, die die Beziehung geprägt hätten. Sie erinnert an Momente, in denen sie sich nach eigenen Worten nicht ausreichend verstanden und unterstützt gefühlt habe, und betont, wie sehr sie sich ihr Leben inzwischen neu aufgebaut habe. Ein Beitrag, in dem sie sinngemäß davon spricht, dass sie die Vergangenheit anerkennen, aber nicht in alte Muster zurückfallen wolle, wurde vielfach geteilt und kommentiert. Während Danny sich öffentlich vor allem auf die Werbung für die Spendenaktion konzentriert, diskutieren User auf verschiedenen Plattformen nun eifrig die Aussagen seiner Ex und die laufenden Hochzeitsvorbereitungen.

Schon zuvor hatten Danny und AnnaLynne mit ihrer ungewöhnlichen Finanzierungsidee für Gesprächsstoff gesorgt, als bekannt wurde, dass Gäste und Fans einzelne Bausteine der Feier übernehmen können – vom offiziellen Papierkram bis zu Details des Menüs. Der ehemalige Sportler und die Schauspielerin zeigen auf ihren Social-Media-Accounts immer wieder Einblicke in ihren glamourösen Alltag, in dem Reisen, Designer-Looks und Aufenthalte in luxuriösen Unterkünften eine große Rolle spielen. Gleichzeitig sprach Danny in vergangenen Interviews offen über persönliche Krisen, seelische Belastungen und schwierige Lebensphasen. In den vergangenen Jahren standen dadurch weniger seine sportlichen Erfolge im Fokus, sondern vor allem seine Beziehungen und sein Umgang mit privaten Herausforderungen. Dass nun sowohl seine aktuelle Verlobte als auch seine Ex-Frau öffentlich präsent sind, lenkt den Blick einmal mehr auf die privaten Kapitel in seinem Leben und auf die Dynamik in seinem engsten Umfeld.

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Getty Images Danny Cipriani, Rugby-Spieler

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Getty Images AnnaLynne McCord and Danny Cipriani im Juni 2024

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Instagram / victoriarosecipriani Victoria Rose und Danny Cipriani im Oktober 2023