Meghan spricht über harte Tage und Prinz Harrys Rettungsrat

Herzogin Meghan (44) hat offen über schwierige Zeiten gesprochen – und darüber, wie ihr Ehemann Prinz Harry (41) ihr in solchen Momenten Kraft gibt. Bei einer Sondervorführung der Dokumentation "Cookie Queens" im Grove AMC Theater in Los Angeles, an der sie gemeinsam mit Prinz Harry als ausführende Produzentin mitgewirkt hat, nahm die Schauspielerin kürzlich an einer Fragerunde teil. Dort wurde Meghan gefragt, wie sie sich in schwierigen Momenten selbst motiviert. Ihre Antwort: mit einem Rat, den Harry ihr einmal gegeben hat.

Laut People schilderte Meghan die Worte ihres Mannes so: "Er war zehn Jahre lang Hubschrauberpilot in der britischen Armee. Und manchmal, an wirklich harten Tagen, sagte er einmal zu mir: 'Hey, meine Liebe, weißt du, selbst wenn über dem Sturm noch ein Sturm tobt – die Sonne scheint immer.'" Diese Perspektive helfe ihr, die Dinge in einem größeren Zusammenhang zu sehen. "Wenn man wirklich herauszoomt und denkt: Wie viele Dinge haben wir schon durchgemacht, die sich schwer angefühlt haben? Und man kommt trotzdem durch", so die Herzogin weiter. Sie fügte hinzu: "Egal, was sich unüberwindbar anfühlt – da oben scheint immer diese Sonne."

Die Sondervorführung fand anlässlich des bevorstehenden Kinostarts von "Cookie Queens" statt. Die Doku erzählt die Geschichte junger Mädchen während der Girl-Scout-Cookie-Saison und feierte im Januar beim Sundance Film Festival in Utah Premiere – wo das Paar gemeinsam auf dem roten Teppich erschien. Meghan selbst war früher Girl Scout, also eine Pfadfinderin, ihre Mutter leitete sogar ihre Gruppe. Gegenüber Variety schwärmte sie: "Was so fantastisch an der Erfahrung ist, ein Girl Scout zu sein – und meine Mom war meine Truppenleiterin –, ist, dass man nicht versteht, wie wirkungsvoll all diese Fähigkeiten sind, die man lernt, bis man sie später im Leben außerhalb der Gemeinschaft anwendet."

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Getty Images Meghan, Duchess of Sussex, beim Modellbau-Workshop im Australian National Veterans Arts Museum in Melbourne

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Getty Images Herzogin Meghan bei ihrer Rede in Genf

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Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan auf ihrer Hochzeit, 2018