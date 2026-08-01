Emmy Rossum lehrt Kinder, ihr eigener bester Freund zu sein

Emmy Rossum (39) zeigt gerade, wie tief Mutterliebe gehen kann: In einem neuen Interview mit dem People-Magazin verrät die Schauspielerin, dass sie seit der Geburt ihrer Kinder ihren inneren Dialog komplett überdenkt. "Ich glaube, sie können manchmal meine Gedanken lesen. Also bin ich vorsichtiger damit, wie ich innerlich mit mir selbst spreche. Denn ich glaube, sie spüren, wie ich mich selbst behandle", erzählte die Schauspielerin. Die 5-Jährige und der 3-Jährige saugen anscheinend alles wie ein Schwamm auf, deswegen versucht der ehemalige "Shameless"-Star, ihnen jeden Tag beizubringen, wie wichtig Selbstliebe und ein freundlicher Umgang mit sich selbst sind.

Besonders zu viel Zeit im Internet sieht Emmy als Risiko für das Selbstbild. "Ich denke, zu viel Zeit online kann dazu führen, dass wir, durch Vergleiche, gemein zu uns selbst sind", erzählt die Schauspielerin. "Deshalb ist es wichtig, freundlich mit sich selbst zu reden, der eigene beste Freund zu sein. Das wünsche ich mir für meine Kinder. Ich werde immer ihr bester Freund sein, aber wenn ich nicht mehr da bin, sollen sie einander haben und ihr eigener bester Freund sein", fasst die Mutter ihre Erziehungsphilosophie zusammen.

Seit Emmy und "Mr. Robot"-Erfinder Sam Esmail 2017 geheiratet haben, steht ihre kleine Familie im Mittelpunkt. Die Kinder, deren Namen Emmy und Sam bewusst privat halten, wachsen gemeinsam mit ihren Eltern in New York auf. Neben der Mutterschaft steht für Emmy auch beruflich ein großer Moment an: In der neuen Hulu-Serie "Furious", die am 27. Juli Premiere feiert, spielt sie FBI-Agentin Alice Black, die einer rätselhaften Serienmörderin auf der Spur ist. Für die Serie bereitete sich die Schauspielerin eineinhalb Jahre vor und ging auch körperlich ans Limit.

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Getty Images Emmy Rossum bei der Weltpremiere von "The Amateur" im Jazz at Lincoln Center in New York City, 2. April 2025

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Getty Images Der "Shameless"-Cast, 2018

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Getty Images Emmy Rossum und Sam Esmail bei der Premiere von "Leave The World Behind" im Paris Theater in New York City am 4. Dezember 2023