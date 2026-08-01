Lorde unterbricht Lollapalooza-Show wegen ohnmächtiger Fans

Dramatische Szenen beim Lollapalooza-Festival in Chicago: Sängerin Lorde (29) musste ihren Headliner-Auftritt am Donnerstagabend kurzzeitig unterbrechen, nachdem mehrere Festivalbesucher inmitten ihres Sets wegen der extremen Hitze ohnmächtig wurden. Die 29-Jährige rief von der Bühne aus nach Security-Personal, um den betroffenen Fans zu helfen. "Ihr seht von hier oben heiß aus", sagte sie laut Rolling Stone zu den Zuschauern noch am Anfang ihres Auftritts, bevor sie später die Sicherheitskräfte herbeirief und darauf wartete, dass die Betroffenen aus der Menge gezogen wurden. Trotz des Zwischenfalls setzte Lorde die Show fort und lieferte eine mitreißende Performance ab.

Beim Konzert spielte die Neuseeländerin viele ihrer bekanntesten Hits, darunter "Royals", "Supercut", "Greenlight" und "Ribs". Einen besonders spektakulären Moment gab es beim Song "Girl, So Confusing", bei dem Charli XCX (33) überraschend auf der Bühne erschien und die beiden nach ihrem gemeinsamen Auftritt 2024 erneut ein Duett performten. Am Folgetag meldete sich Lorde bei ihren rund elf Millionen Instagram-Followern mit einem ausführlichen Rückblick auf den Abend. Dabei zeigte sie sich nachdenklich: "Ich bin manchmal brutal hart zu mir selbst und habe fast nie das Gefühl, gut genug gewesen zu sein", schrieb sie. Gleichzeitig betonte sie aber auch: "Ich spürte das Publikum letzte Nacht als einen pulsierenden Organismus aus Verbindung und Liebe."

Für Lorde war der Auftritt in Chicago eine besondere Rückkehr: Bereits 2014 hatte sie beim Lollapalooza auf der Bühne gestanden – damals kurz nachdem sie mit ihrer Debütsingle "Royals" den Durchbruch geschafft hatte, die ihr gleich zwei Grammys einbrachte. Seitdem hat die Sängerin ihre Karriere stetig weiterentwickelt und im vergangenen Jahr ihr viertes Studioalbum "Virgin" veröffentlicht. Im Rückblick auf die turbulente Nacht fand sie auf Social Media dennoch versöhnliche Worte: "Ich spürte zum millionsten Mal in meinem Leben, dass meine Arbeit mich an den richtigen Ort gebracht hat und ich genau da bin, wo ich sein muss."

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Getty Images Lorde bei der LACMA Art+Film Gala in Los Angeles, November 2025

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Imago Lorde beim Lollapalooza im Olympiastadion Berlin, Juli 2026

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Getty Images Bei der Berlinale 2026: Charli XCX