Modenschau: Stassi Schroeder spricht offen über Bodyshaming

Stassi Schroeder hat jetzt offen über ihre Erfahrungen mit Body-Shaming gesprochen, die sie nach ihrer Teilnahme an der Sports Illustrated Swimsuit Show gemacht hat. Im Interview bei Page Six Radio berichtete die Moderatorin, dass sie im zweiten Jahr der Veranstaltung von Trollen im Netz angefeindet worden sei. Die Nutzer hätten ihre Figur als "rechteckig" bezeichnet und sie mit SpongeBob Schwammkopf verglichen. Auch wenn sie scherzhaft einräumte, die Trolle lägen damit "nicht ganz falsch", waren die Kommentare belastend genug, um kurzzeitig daran zu zweifeln, ob sie die Show ein drittes Mal bestreiten wolle.

Im Mai lief Stassi dennoch erneut über den Runway der SI Swim Show – an der Seite von Alix Earle (25), Tiffany Haddish (46) und Bethenny Frankel (55). Die Erfahrung wischte ihre Unsicherheit wieder weg. "Ich liebe es, das zu machen. Ich fühle mich so unglaublich selbstbewusst, die Mädels sind so nett", schwärmte sie bei Page Six Radio und ergänzte: "Die Atmosphäre, die Energie – es ist so eine Girl-Power-Stimmung, und alle sind dort nur dazu da, sich gegenseitig aufzubauen." Heute geht die Moderatorin ganz anders mit Hass im Netz um: "Wenn du allem Positiven glaubst, was du liest, musst du auch allem Negativen glauben. Also glaube ich gar nichts. [...] Eine Minute lieben dich die Leute, die nächste hassen sie dich. Das ist alles so fließend, und es spielt wirklich keine Rolle, weil sich die Meinungen nächste Woche sowieso wieder ändern."

Stassi, die 2020 ihren Mann Beau Clark heiratete, ist Mutter von zwei Kindern – Tochter Hartford, geboren 2021, und Sohn Messer, geboren 2023. Bekannt wurde sie durch die Realityserie "Vanderpump Rules", in der sie nach acht Staffeln infolge einer Kontroverse um eine frühere Kollegin aus dem Cast ausschied. Mittlerweile hat sie sich als Moderatorin und Autorin von drei Büchern neu aufgestellt. Doch der Erfolg führt auch zu Schattenseiten: Wegen des beruflichen Stresses befindet sich ihre Ehe mit Beau derzeit in einer kleinen Krise.

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Getty Images Stassi Schroeder Clark bei der 20th Anniversary of L'Oréal Paris Women of Worth im Academy Museum of Motion Pictures

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Getty Images Stassi Schroeder Clark bei den WWD Style Awards 2026 im Regent Santa Monica Beach

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Getty Images Beau Clark und Stassi Schroeder bei der People x InStyle Pit-Stop Party im Faena Hotel Miami Beach

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Findet ihr, Stassi hat mit ihrem dritten Runway-Auftritt das richtige Zeichen gegen Bodyshaming gesetzt? Ja – starkes Statement und genau die richtige Antwort! Eher nicht – eine Pause wäre klüger gewesen. Ergebnis anzeigen