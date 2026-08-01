WM-Versprechen: Marc Cucurella ändert seine lockige Frisur

Marc Cucurella (27) hat sein Versprechen nach dem WM-Titel gehalten. Der spanische Fußballer verabschiedete sich nun von seiner markanten Lockenmähne, die ihn seit Jahren begleitet. Sein Friseur teilte auf Instagram ein Video, das Marc mit vielen kleinen geflochtenen Zöpfen zeigt. Die sauberen, quadratischen Unterteilungen am Oberkopf des 27-Jährigen zeugen von professioneller Handarbeit – und das Netz ist begeistert: Über eine Million Likes sammelte das Video innerhalb kürzester Zeit.

Dass Marc seine Frisur so stark verändert, ist eigentlich ungewöhnlich für ihn. Gegenüber La Voz de Galicia erklärte er 2024, dass er auf drastische Typveränderungen bewusst verzichtet – denn sein autistischer Sohn Mateo könnte solche Veränderungen als belastend empfinden. Sein charakteristisches Locken-Outfit trug er bereits lange vor Mateos Geburt im Jahr 2019. Einen kleinen Ausflug aus der Komfortzone gönnte er sich allerdings schon nach dem EM-Titelgewinn 2024, als er seine Locken rot färbte – die Farbe verblasste jedoch nach wenigen Wochen wieder. Ob auch die Zöpfe von kurzer Dauer sein werden, bleibt abzuwarten.

In der Kommentarspalte des Videos rätselten Fans über die Motivation hinter dem neuen Look. "Er möchte sich in den Rest der Mannschaft einfügen", schrieb ein Nutzer – und erntete damit viel Zuspruch. Manche sehen darin eine Anspielung auf Marcs Teamkollegen Nico Williams, der bereits während der Weltmeisterschaft mit gefärbten Locs auffiel. Dass Marc ein Mann seiner Versprechen ist, hat er zuletzt eindrucksvoll bewiesen: Nach dem WM-Titel ließ er sich das Gesicht von Nationaltrainer Luis de la Fuente auf den Arm tätowieren – mit übergroßem Kopf und WM-Pokal in der Hand. Auf Instagram kommentierte er das Ergebnis schlicht mit den Worten: "Versprechen gehalten."

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Getty Images Marc Cucurella feiert mit der FIFA‑Weltmeistertrophäe nach Spaniens Sieg im WM‑Finale 2026

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Instagram / hd_cutz_london Marc Cucurella mit neuer Frisur, Juli 2026

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Imago Marc Cucurella feiert mit seinen Kindern nach Spaniens EM-Triumph, 2024