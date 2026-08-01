Audrey Hepburns (†) Sohn räumt mit Essstörungsgerüchten auf

Jahrzehntelang rankten sich Gerüchte um Audrey Hepburns (†63) schlanke Figur – und viele fragten sich, ob dahinter eine Essstörung steckte. Nun hat ihr Sohn Sean Hepburn Ferrer diesen Spekulationen eine klare Absage erteilt. Gemeinsam mit Co-Autorin Wendy Holden hat er die autorisierte Biografie "Audrey: Persönliche Einblicke in das Leben der Ikone" verfasst, in der er detailliert beschreibt, wie der Alltag seiner Mutter wirklich aussah. Demnach hatte Audrey ein entspanntes Verhältnis zum Essen – sie kochte gerne, aß, was ihr schmeckte, achtete dabei aber auf die Portionsgrößen.

In der Biografie schildert Sean, wie ein typischer Tag bei seiner Mutter, über die es Jahrzehnte nach ihrem Tod immer noch überraschende Fakten zu erfahren gibt, aussah: Morgens gab es meist ein gekochtes Ei, Toast mit Marmelade und anschließend einen zügigen Spaziergang. Zu Mittag aß Audrey Suppe oder Salat, ein Sandwich und eine Kugel Vanilleeis mit Ahornsirup. Nach einem Mittagsschlaf gönnte sie sich ein Stück dunkle Schokolade – ihr persönliches Mittel gegen schlechte Stimmung – und ein kleines Glas Whiskey bei Sonnenuntergang. Abends begnügte sie sich mit einem Teller Pasta Pomodoro und einem Salat. Gelegentlich trank sie auch ein kühles Bier. Plastische Chirurgie hingegen lehnte sie strikt ab. Als ein Fotograf ihr nach einer UNICEF-Reise anbot, ihre Falten auf den Bildern wegzuretuschieren, antwortete Audrey laut dem Magazin People: "Wage es nicht, auch nur eine einzige dieser Falten anzutasten – ich habe sie mir verdient."

In einem früheren Gespräch mit Woman's World kam Sean auch auf Marilyn Monroe (†36) zu sprechen – und erklärte, warum diese die Hauptrolle in "Frühstück bei Tiffany" abgelehnt hatte. Truman Capote, der Autor der Romanvorlage, hatte die Figur der Holly Golightly nach Marilyn gestaltet. Für Audreys Sohn ist die Absage daher nachvollziehbar: "Ich kann verstehen, warum Marilyn Nein sagte, denn sie hätte wahrscheinlich das Gefühl gehabt, sich selbst zu spielen", so Sean. Audrey war hingegen die letzte Person, die man in dieser Rolle erwartet hätte – genau das habe laut ihrem Sohn etwas völlig Neues geschaffen. Die Schauspielerin starb im Januar 1993 im Alter von 63 Jahren.

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Getty Images Audrey Hepburn im Jahr 1963

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Getty Images Audrey Hepburn, 1985

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Getty Images Sean Hepburn Ferrer vor einer Ausstellung über Audrey Hepburn und Mel Ferrer in Brüssel