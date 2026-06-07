Darum zog Mark Wahlberg mit seiner Familie nach Las Vegas

Mark Wahlberg (55) hat Hollywood hinter sich gelassen – und das aus einem ganz besonderen Grund. Der Schauspieler zog im Jahr 2022 gemeinsam mit seiner Frau Rhea Durham (47) und den vier gemeinsamen Kindern Ella, Michael, Brendan und Grace von Los Angeles nach Las Vegas. "Als wir uns entschieden, umzuziehen, wollten wir es tun, bevor die Schule anfing. Also zogen wir zunächst in eine vorübergehende Unterkunft", erzählte Mark bereits 2023. Die Familie landete zunächst in einem Stadthaus, das Mark zuvor für umgerechnet 12,5 Millionen Euro erworben hatte. Gegenüber der Today Show betonte er: "Die Kinder blühen auf. Ich lebe in einer wunderbaren Gemeinschaft, die sehr glaubensgeprägt ist, mit tollen Schulen. Las Vegas hat so viel mehr zu bieten als den Strip."

Nach rund einem Jahr verkaufte die Familie das Townhouse und bezog ihr endgültiges Familienheim. Marks Plan sei von Anfang an gewesen, "nicht nur ein Studio, sondern auch ein Zuhause für die Familie zu bauen", erklärte er. Das Anwesen in Los Angeles hatte die Familie im Februar 2023 für 47 Millionen Euro verkauft. "Meiner Tochter zu ermöglichen, ihren Träumen nachzujagen – als Reiterin –, meinem Sohn als Basketballspieler, meinem jüngeren Sohn als Golfspieler... Das hat für uns viel mehr Sinn ergeben." Das Wetter Kaliforniens vermisse er zwar, so Mark, doch er sei ohnehin selten dort gewesen: Er habe "in der gesamten Zeit, in der ich dort war, nur ein paar Filme gedreht."

Tochter Grace, 16, hat bereits mehrere lokale Reitmeisterschaften gewonnen. Mark teilte Fotos von ihr mit ihren Auszeichnungen und schrieb dazu: "So stolz auf dich." Tochter Ella, 22, studiert inzwischen an der Clemson University in South Carolina und kommt dort nach Angaben ihres Vaters sehr gut zurecht. Sohn Brendan, 17, teilt mit Mark die Leidenschaft für UFC-Kämpfe, während über Sohn Michael, 20, wenig bekannt ist – 2022 feierte er jedoch einen wichtigen religiösen Meilenstein und empfing das Sakrament der Firmung. Mark selbst arbeitet unterdessen weiterhin weltweit, mit Dreharbeiten in London, Australien und anderen Ländern, und engagiert sich auch zunehmend in der Geschäftswelt.

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Getty Images Mark Wahlberg mit seiner Frau Rhea Durham und seinen vier Kindern bei der "Play Dirty" Weltpremiere, 2025

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Getty Images Mark Wahlberg feiert seinen Stern auf dem Walk of Fame mit Rhea Durham und den Kindern Ella, Michael, Brendan und Grace

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Getty Images Mark Wahlberg und Rhea Durham bei der Weltpremiere von Amazons "Play Dirty" im SVA Theater in New York City, September 2025