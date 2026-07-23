Rätselraten: Mark Wahlberg mit Halbglatze im Fitnessstudio

Mark Wahlberg (55) hat seine Fans jetzt mit einem ungewöhnlichen Video in Staunen versetzt. Der Schauspieler teilte auf Instagram einen Clip, in dem er eine Frisur trägt, die kaum zu übersehen ist: oben komplett kahl rasiert, an den Seiten ein langer Hufeisenrand. Die Aufnahme zeigt ihn morgens um vier Uhr in einem Fitnessstudio, gekleidet in ein schwarzes Trainingsoutfit mit Handschuhen, während sein Trainingspartner sich nach einer intensiven Einheit erschöpft auf dem Boden aalte. In den Kommentaren überschlugen sich Fans und Familie gleichermaßen. "Mein Junge muss eine Wette verloren haben", scherzte einer, ein anderer fragte: "Mark, wir brauchen Antworten zu dem Haar, bitte."

Tatsächlich stammt der Clip aus der Drehzeit des Thrillers "Flight Risk" aus dem Jahr 2025, und hinter Marks Frisur steckte eine ganz bewusste Entscheidung. Gegenüber dem Magazin People erklärte er, dass er sich während des gesamten Drehs täglich den Oberkopf rasieren ließ – und das aus Überzeugung. "Ich mag den Make-up-Stuhl nicht. Ich mag keine Korrekturen und dieses ganze Zeug nicht", so Mark. Statt einer Perücke oder einem Glatzenaufsatz entschied er sich für den echten Rasierer. Im Film spielt er einen Schurken-Piloten, an seiner Seite stehen Michelle Dockery (44) und Topher Grace (48).

Dass der außergewöhnliche Look auch im Privatleben für Gesprächsstoff sorgte, verriet Mark ebenfalls gegenüber dem Magazin. Am meisten habe ihn die Reaktion seiner Frau beeindruckt, als er nach dem ersten Friseurtermin für den Film seinen Hut abnahm – ihr Gesichtsausdruck sei "das Unbezahlbarste" gewesen. Seinen Söhnen hingegen gefiel die Verwandlung ausgesprochen gut, sie feierten den schrägen Halbglatzen-Look. Immerhin brachte die radikale Frisur auch einen praktischen Vorteil mit sich: Am See musste er sein Haar nach dem Baden einfach nicht mehr trocknen.

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Getty Images Mark Wahlberg bei der Premiere von Amazon MGM Studios' "Balls Up" in Los Angeles, April 2026

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Instagram / markwahlberg Mark Wahlberg in seinem Throwback-Video mit Halbglatze, Juli 2026

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Instagram / markwahlberg Schauspieler Mark Wahlberg am Set von "Flight Risk"