FSK-18: Mark Wahlberg sorgte für Lacher in "Balls Up"

Mark Wahlberg (54) ist derzeit auf Amazon Prime Video nicht zu stoppen. Mit der Komödie "Balls Up" hat der Schauspieler die Filmcharts des Streamingdienstes geentert und hält sich seit dem Start am 15. April auf dem ersten Platz. In dem FSK-18-Film spielt er Brad, einen ehrgeizigen Marketingmanager, der gemeinsam mit seinem Kollegen Elijah – gespielt von Paul Walter Hauser (39) – auf eine ebenso kühne wie verrückte Idee kommt: Die beiden wollen der Fußball-Weltmeisterschaft ein globales Kondom-Sponsoring andrehen. Der Plan geht auf, doch die anschließende Siegesfeier in Brasilien gerät völlig außer Kontrolle.

Was als gefeierter Deal beginnt, endet in einem handfesten internationalen Skandal. Brad und Elijah sehen sich plötzlich nicht mehr als triumphierende Dealmaker, sondern auf der Flucht – vor wütenden Fans, Kriminellen und aufgebrachten Fußballfunktionären. Für zusätzlichen Wahnsinn sorgt "Borat"-Star Sacha Baron Cohen (54), der ebenfalls in dem Film zu sehen ist. Wer rohen Humor und absurde Situationskomik mag, ist bei "Balls Up" also genau richtig, so Kindo.de.

Für Mark ist der wilde Prime-Video-Hit ein weiterer Ausflug in die Comedy-Welt, nachdem der Schauspieler in den vergangenen Jahren immer wieder zwischen Action, Drama und Humor hin- und herwechselte. Abseits der Filmsets ist der vierfache Vater seit vielen Jahren mit seiner Frau verheiratet und pendelt regelmäßig zwischen Jobs in Hollywood und seinem Familienleben. In Interviews betont Mark immer wieder, wie wichtig ihm feste Routinen und seine Liebsten sind.

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Getty Images Mark Wahlberg bei einer Filmpremiere im Jahr 2017

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Getty Images Paul Walter Hauser bei der BAFTA Tea Party im Maybourne Beverly Hills, 13. Januar 2024

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Getty Images Mark Wahlberg, November 2023