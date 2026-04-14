Mark Wahlberg spielt an der Uni seiner Tochter den Barkeeper

Mark Wahlberg (54) hat seiner Tochter Ella kürzlich einen Besuch an der Clemson University in South Carolina abgestattet – und dabei eine ziemlich ungewöhnliche Rolle übernommen. Der Schauspieler stand bei einer College-Party im Kult-Spot The Roar hinter der Bar und schenkte fleißig Tequila aus. In der Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live!" plauderte er aus, wie der Abend mit seiner 22-jährigen Tochter gelaufen ist – und wie er dafür sorgte, dass die Studierenden ihn tatsächlich willkommen hießen.

Der Besuch an der Uni begann dabei bereits frühmorgens – sehr früh. "Sie ließen mich um vier Uhr morgens rein, um zu trainieren. Das Team ist früh drin und arbeitet. Die Energie dort ist absolut verrückt", erzählte Mark in der Show über seine Trainingseinheiten mit dem Football-Team unter Coach Dabo Swinney. Danach folgte dann die Party mit Ella. Hinter der Bar servierte er Tequila der Marke Flecha, in die er selbst investiert ist. Auf die Frage von Jimmy Kimmel, ob sich Ella für ihren Vater geschämt habe, antwortete der Schauspieler mit einem Augenzwinkern: "Das kommt drauf an. Ich kann manchmal sehr peinlich sein, aber ich glaube, es war diese Nacht kostenloser Tequila, also haben sie mich toleriert. Sie waren tatsächlich dankbar."

Auch das Familienleben zeigte sich bei Mark in der Vergangenheit alles andere als perfekt inszeniert. Wie der Schauspieler vor fünf Monaten verriet, lief bei ihm zu Hause an Weihnachten selten alles nach Plan. "Zu Weihnachten geht immer etwas schief, und das ist okay. Ich rechne inzwischen fast damit", sagte Mark in einem Interview mit Bild. Die Kinder schliefen lieber aus, statt wie früher früh am Morgen aufgeregt nach Geschenken zu suchen. Für seine Ehefrau war das manchmal enttäuschend, weil sie viel Zeit und Energie in die festliche Dekoration und die Vorbereitung der Feiertage steckte. "Das ist für meine Frau immer eine kleine Enttäuschung, weil sie sich so viel Mühe gibt, alles perfekt zu machen. Aber am Ende läuft es nie nach Plan", erklärte der Schauspieler mit einem Schmunzeln.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mark Wahlberg bei der Premiere von "The Family Plan 2" in London, November 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Mark Wahlberg mit seiner Frau Rhea Durham und seinen vier Kindern bei der "Play Dirty" Weltpremiere, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Mark Wahlberg und Rhea Durham