Aus diesem Grund lehnte Mark Wahlberg "Star Trek"-Rolle ab

Mark Wahlberg (55) hat eine Rolle in einem der erfolgreichsten Science-Fiction-Blockbuster der vergangenen Jahre abgelehnt – und diese Entscheidung bereut er bis heute. Als ihm das Drehbuch zum Star-Trek-Reboot aus dem Jahr 2009 vorlag, das von J.J. Abrams inszeniert wurde, war der Schauspieler alles andere als überzeugt. Die Konsequenz: Er lehnte die Rolle ab. Im Interview mit Total Film erzählt er auch warum: "Ich habe versucht, das Drehbuch zu lesen. Ich habe die Worte oder den Dialog oder irgendetwas anderes nicht verstanden." Heute sieht er das Ganze etwas anders.

Als er den fertigen Film im Kino sah, hatte Mark die Erkenntnis: "Dann habe ich den Film gesehen. Ich dachte: 'Heiliger Strohsack, [Abrams] hat einen tollen Job gemacht'", schildert der Schauspieler im Interview. Da war es allerdings bereits zu spät, um noch Teil des Ensembles rund um Chris Pine (45) als Captain Kirk, Zachary Quinto (49) als Spock und Zoe Saldaña (48) als Lt. Nyota Uhura zu werden. "Star Trek" spielte weltweit rund 385,7 Millionen US-Dollar ein und überzeugte auf der Plattform Rotten Tomatoes mit 94%. Mark ist mit dem Sci-Fi-Abenteuer also ein echter Hit entgangen.

Die abgelehnte "Star Trek"-Rolle ist aber für Mark nur eine kleine Kerbe in seiner Filmografie, denn der Schauspieler war schon in vielen anderen erfolgreichen Filmen zu sehen. Zu seinen bekanntesten Arbeiten gehören hochgelobte Produktionen wie "Boogie Nights" und "Departed – Unter Feinden", aber auch große Kassenerfolge wie die Transformers-Reihe und die "Ted"-Komödien. Und Mark ist nicht der Einzige, der bei "Star Trek" schon mal ratlos vor einem Skript saß. Auch Patrick Stewart (86), der im Star Trek-Universum den Admiral Jean-Luc Picard verkörperte, hatte auf das Drehbuch zur berüchtigten "The Next Generation"-Folge "Sub Rosa" alles andere als verständnisvoll reagiert.

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Getty Images Mark Wahlberg bei der Premiere von "The Family Plan 2" in London, November 2025

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Getty Images Der Cast von "Star Trek" in der Indigo Mall in Beijing

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United Archives GmbH/ Action Press Filmplakat von "Star Trek - The Next Generation"