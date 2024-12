Nicole Kidman erinnert liebevoll an ihre verstorbene Mutter

Nicole Kidman (57) musste in diesem Jahr einen schweren Verlust verkraften. Janelle Ann Kidman, die Mutter der Schauspielerin, verstarb im September im Alter von 84 Jahren. In einem Interview mit The Hollywood Reporter findet Nicole nun warme Worte für ihre Mama. Sie beschreibt Janelle als jemanden, der "immer die klügste Person im Raum war". "Sie hatte einfach eine enorme Menge an Weisheit und Humor. Sie hat alles durchschaut", schwärmt die "Big Little Lies"-Darstellerin.

Ihre Mutter verstarb, während sich Nicole gerade für die Promo ihres neuen Films "Babygirl" auf Reisen befand. Der Hollywoodstar brach seinen Aufenthalt bei dem Filmfestival in Venedig ab, um bei der Familie in Sydney sein zu können. "Ich war traurig, dass sie 'Babygirl' nicht mehr erleben konnte", erzählt sie. Die Australierin sei sehr in ihre Karriere involviert gewesen und habe sie immer wieder herausgefordert, ihr Bestes zu geben. "Sie sagte immer: 'Das war sehr gut' oder 'Das war nicht gut geschrieben'. Wenn sie sagte, etwas sei gut, fiel man ihr fast zu Füßen", erinnert sich Nicole.

Um sich von ihrer Trauer abzulenken, soll sich Nicole derzeit vollends auf ihre Arbeit konzentrieren. Ihr Freundeskreis soll daher in Sorge um ihre Gesundheit sein. "Nicole sieht immer noch so umwerfend aus wie immer, aber sie hat so viel durchgemacht und es scheint, dass sie mit ihrer Trauer fertig wird, indem sie sich in die Arbeit stürzt", plauderte ein Insider gegenüber Woman's Day aus und fügte hinzu: "Die große Sorge, die alle umtreibt, ist: Wie viel mehr kann sie noch ertragen?"

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicole Kidman und ihre Eltern Anthony und Janelle Kidman bei den Golden Globes 2002

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicole Kidman, November 2024

Anzeige Anzeige