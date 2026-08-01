"Lebensecht": Bill Kaulitz liebäugelt mit einer KI-Sexpuppe

Ob Promiklatsch, Liebesgeständnisse oder skurrile Anekdoten aus dem Alltag – im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" ist kaum ein Thema tabu. Doch in der aktuellen Folge haben die Zwillingsbrüder Bill (36) und Tom Kaulitz (36) nun ein besonders intimes Gesprächsthema angeschnitten. Bill verriet dabei ganz ohne Scham: "Ich habe überlegt, ob ich mir nicht eine KI-Puppe, eine Sex-Puppe zulegen sollte". Die Reaktion seines Bruders darauf war jedoch eindeutig.

Bill beschrieb die mögliche Anschaffung ziemlich detailliert: "Das sind so Puppen, die sind so ganz lebensecht. Die sehen richtig echt aus, eine Sonderanfertigung – die sind richtig teuer." Darunter befinde sich ein Robotergerüst. "Und die können sich dann auch bewegen, also die können jetzt nicht durch den Raum tanzen, aber mit denen kann man quasi richtig herummachen. Die können ihren Mund auch aufmachen und Sachen sagen", so Bill weiter. Er argumentierte, dass manche Menschen ihre KI sogar heiraten oder echte Beziehungen mit ihr führen. Tom zeigte sich von der Idee allerdings wenig begeistert. "Das finde ich komisch, Maus", sagte er und meinte, eine solche Anschaffung mache eher ab einem Alter von 75 Jahren Sinn.

Einig sind sich die Brüder dann darin, dass Technik und Optik der KI-Puppen noch nicht wirklich überzeugen. Tom bemängelte die technische Entwicklung, und auch Bill gestand nach einem Blick auf entsprechende Angebote im Netz, dass noch Luft nach oben sei. Besonders die künstliche Körperbehaarung störte ihn: "Ich hab da einmal durchgeklickt und geschaut, was man alles machen kann. [...] Aber die Haare sehen auch nicht gut aus, weil die Brusthaare – wenn du dir da so einen Travis Kelce machen willst – sehen halt nicht so richtig aus."

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