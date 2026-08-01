Ungewöhnlich: Kaulitz-Brüder entdecken Ackerwerbung für sich

Bill Kaulitz (36) und Tom Kaulitz (36) haben eine ganz besondere Form des Marketings für sich entdeckt: Ackerwerbung. Dabei handelt es sich um riesige Schriftzüge oder Motive, die direkt auf Feldern angelegt werden und vor allem aus der Luft – etwa aus einem Flugzeug – deutlich zu erkennen sind. Die Zwillinge sind von dieser ungewöhnlichen Methode so begeistert, dass sie im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" offen nach einem Profi gesucht haben, der ihre Ideen auf dem Acker in die Tat umsetzen kann.

Auf ihren Aufruf hin dauerte es nicht lange, bis sich jemand meldete. In einem Instagram-Reel meldete sich eine junge Frau, die offenbar zur treuen Podcast-Hörerschaft der Brüder gehört – und damit zu den sogenannten Kaulquappen, wie die Fans der Sendung genannt werden. Sie bewarb sich kurzerhand als Verantwortliche für die geplante Ackerwerbung der Kaulitz-Brüder und scheint damit genau ins Schwarze getroffen zu haben.

Tom und Bill sind bekannt dafür, ihren Fans sehr nahe zu sein. Ihr gemeinsamer Podcast, in dem die Zwillinge regelmäßig offen über ihr Leben, ihre Ideen und Alltagsabenteuer plaudern, hat eine treue Gemeinschaft aufgebaut. Dass sich auf einen spontanen Aufruf hin direkt eine Bewerberin aus den eigenen Reihen meldet, passt zu dieser engen Verbindung zwischen den Brüdern und ihren Hörern. Tom ist seit 2019 mit Model Heidi Klum (53) verheiratet, während Bill zuletzt vor allem durch seine Arbeit als Sänger und Moderator auf sich aufmerksam machte.

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Imago Bill und Tom Kaulitz bei der Einslive Krone im Lokschuppen Bielefeld, 04.12.2025

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Imago Bill und Tom Kaulitz bei der Premiere von "Kaulitz & Kaulitz" Staffel 3 im Delphi Filmpalast in Berlin

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Instagram / billkaulitz Tom und Bill Kaulitz auf dem Weg zur "Kaulitz & Kaulitz"-Premiere von Staffel 3, Juli 2026