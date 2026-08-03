Margaret Cho ist offen für Rolle in "Heated Rivalry"

Comedystar Margaret Cho (57) hätte beinahe eine Hauptrolle in der Hitserie "Heated Rivalry" übernommen – doch daraus wurde nichts. Wie die 57-jährige Schauspielerin und Komikerin jetzt gegenüber Variety verriet, lehnte sie in der ersten Staffel die Rolle der Yuna Hollander ab, der Mutter von Hauptfigur Shane Hollander. Nun zeigt sie sich offen dafür, in der zweiten Staffel doch noch mit von der Partie zu sein – und hat sogar schon eine konkrete Vorstellung davon, wen sie spielen würde.

Bei der Premiere ihres neuen Films "I Want Your Sex" sprach Margaret offen über ihre Entscheidung und verriet, welche Rolle sie sich für Staffel zwei vorstellen könnte. "Eine Tante", sagte sie dem Variety-Reporter Marc Malkin. "Ich wäre eine Tante. Ich wäre alles. Ich würde einfach so gerne Teil davon sein, Teil dieser Welt." Die Rolle der Yuna Hollander, Mutter von Shane – gespielt von Hudson Williams (25) –, übernahm schließlich Christina Chang für die erste Staffel. Margaret gab sich davon aber unbeeindruckt: "Ich bin trotzdem so stolz auf den Erfolg der Serie. Ich beanspruche das immer noch für mich. Ich tue ohnehin so, als wäre ich seine Mom, es ist also egal", scherzte sie über ihre Beziehung zu Seriensohn Hudson Williams.

Für das Drehbuch der Serie hatte Margaret von Anfang an nur lobende Worte. "Ich habe mich sofort verliebt. Ich war so bewegt und so gerührt. Ich habe auch wirklich gelacht", schwärmte sie gegenüber Variety. Besonders begeistert zeigte sie sich von der queeren Perspektive auf die hypermaskuline Sportwelt der Serie: "Das ist es, was ich sehen will. Ich war einfach aufgeregt deswegen." Margaret Cho ist vor allem für ihre Stand-up-Comedyshows bekannt und hat sich im Laufe ihrer Karriere immer wieder als lautstarke Verfechterin von LGBTQ+-Rechten und asiatischer Repräsentation in der Unterhaltungsbranche positioniert.

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Getty Images Margaret Cho bei der Premiere von Magnolia Pictures' "I Want Your Sex" im DGA Theater in Los Angeles, 28. Juli 2026

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Getty Images Der Cast von "Heated Rivalry"

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Getty Images Margaret Cho bei Lambda Legals "Stand Up For Equality" im Saban Theatre, Beverly Hills, 4. März 2026

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