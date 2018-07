Manuel Neuer (32) und seine Nina entspannen nach der WM-Niederlage bei einem Pärchentrip! Vermutlich, um sich von der Enttäuschung über das Weltmeisterschaftsaus zu erholen und um etwas Zweisamkeit genießen zu können, gönnten sich der Kicker und seine Frau einen Sommerurlaub. Von dort bekamen ihre Fans nun einen seltenen Anblick: Nina postete jetzt von ihrem Trip das allererste Selfie mit Manuel und sie sehen darauf total verliebt aus!

Solche Bilder könnten sie häufiger mit ihren Fans teilen! Auf dem Schnappschuss, den Nina am Mittwoch auf ihrer Instagram-Seite veröffentlichte, wirken sie und ihr Schatz megaentspannt: Schon leicht sonnengebräunt und total glücklich lächeln die zwei in die Kamera – dabei kuscheln sie sich vertraut aneinander. Der Urlaub und die gemeinsame Zeit scheinen Manuel und seiner Angetrauten gut zu tun. Zumindest auf diesem Foto zeigen sich keine Sorgenfalten auf der Stirn des Fußballspielers wegen der WM-Niederlage.

Wo die zwei Turteltauben aktuell ihre kleine Auszeit verbringen, verrieten sie nicht. Vermutlich wollen Manuel und seine Nina sich mal ganz in Ruhe erholen. Die Fans spekulieren in den Kommentaren unter dem süßen Pärchenpic wild hin und her, wo der Fußballstar und seine Frau sich gerade aufhalten: Aber egal ob Marroko, Ägypten oder Türkei – sie werden es vermutlich nicht erfahren.

Alexander Hassenstein/Getty Images Manuel Neuer, nach der Niederlage gegen Südkorea bei der WM 2018

Matthias Hangst/Getty Images Fußballprofi Manuel Neuer und seine Frau Nina

MICHAEL BUHOLZER/AFP/Getty Images Fußballprofi Manuel Neuer und seine Frau Nina

