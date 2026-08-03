Shannon Beador verärgert: Restaurant übernahm Rechnung nicht

Shannon Beador (62) hat jetzt über einen peinlichen Restaurant-Moment mit Andy Cohen (58) gesprochen. Die "Real Housewives of Orange County"-Bekanntheit war mit dem Moderator und mehreren Castkolleginnen im kalifornischen Lokal The Quiet Woman essen, das Fans der Show nur allzu gut kennen. Im Podcast "Hate to Break It to Ya" von Jamie Kennedy (56) erzählte Shannon, dass es sie gestört habe, dass dem Tisch zunächst ganz normal eine Rechnung gebracht wurde. Gerade weil Andy extra in Orange County gewesen sei und das Restaurant schon mehrfach in der Realityshow zu sehen war, habe sie mit einer besonderen Geste gerechnet. Stattdessen soll am Ende eine Rechnung von rund 540 Dollar auf dem Tisch gelandet sein.

Shannon widersprach dabei dem Vorwurf, sie habe ein kostenloses Essen verlangt oder sogar einen Ausraster gehabt. Im Podcast stellte sie klar, die Geschichte sei "völlig übertrieben". Sie habe lediglich ihre Meinung gesagt und erklärt, das sei für sie "Business 101". Aus ihrer Sicht hätte das Restaurant zumindest Getränke oder Vorspeisen spendieren können. Besonders unangenehm sei für sie gewesen, dass Andy die Rechnung erst einmal bezahlte und nach ihren Worten auch ein sehr großzügiges Trinkgeld gab. Erst als der Moderator das Lokal schon verließ, soll der Manager laut Shannon dazugestoßen sein und gesagt haben, man werde die Rechnung zerreißen. Genau das hätte ihrer Meinung nach früher geklärt werden müssen. Andy schilderte den Abend später bei "Radio Andy" deutlich entspannter. Er sagte, es sei "der großartigste Abend" gewesen, er habe die Rechnung gerne bezahlt und sehe in der Sache "kein großes Drama".

The Quiet Woman ist für Fans des "Real Housewives"-Kosmos längst kein unbekannter Ort mehr. In dem Restaurant wurden über die Jahre mehrere erinnerungswürdige Szenen der Show gedreht, darunter auch Streitmomente mit Shannon und ihrer Kollegin Tamra Judge (58). Shannon selbst betonte, dass sie dort seit Jahren immer wieder hingehe und viele Verbindungen mit dem Lokal habe.

Anzeige Anzeige

Getty Images Shannon Beador, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Getty Images Andy Cohen beim SiriusXM Radio Andy Annual Holiday Hangout in New York City, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Shannon Beador, TV-Persönlichkeit