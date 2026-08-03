Padel mit Papa Boris: So harmonisch urlaubt der Becker-Clan

Tennislegende Boris Becker (58) verbringt seinen Sommer in diesem Jahr im großen Familienverbund. Der Ex-Profisportler reiste gemeinsam mit Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (36) und seinen drei Söhnen Noah (32), Elias (26) und Amadeus (16) ins portugiesische Comporta. Auf Instagram gewährte er seinen Followern einen Blick hinter die Kulissen des Familienurlaubs – und der könnte harmonischer kaum sein. In einer Story zeigte Boris eine entspannte Runde in einer Strandbar mit Blick auf den Atlantik. Lilian lächelt dabei in die Kamera und zeigt das Siegeszeichen mit den Fingern. Besonders rührend: Der 32-jährige Noah legt seinen Arm um seinen 16 Jahre jüngeren Halbbruder Amadeus, drückt ihm einen Kuss auf die Schläfe und klopft ihm vertraut auf den Rücken.

Bei all der Entspannung kommt aber auch der Sport nicht zu kurz – wie es sich für einen Haushalt mit einer Tennislegende wohl gehört. Noah teilte in seiner eigenen Instagram-Story Szenen vom Padelplatz. Dort wurde ein Doppel ausgespielt: Elias und Amadeus traten gegen Noah und Papa Boris an. Dass die Jungs dem erfahrenen Tennisprofi auf dem Platz Paroli bieten konnten, dürfte für Unterhaltung gesorgt haben. Nicht mit von der Partie im portugiesischen Urlaubsort war Boris' Tochter Anna Ermakova (26).

Boris' Söhne stammen aus seinen ersten beiden Ehen. Noah und Elias gingen aus seiner Beziehung mit Barbara Becker (59) hervor, Amadeus ist der Sohn von Lilly Becker (50). Seine jüngste Tochter Zoë Vittoria ist das erste gemeinsame Kind mit Lilian, die er im September 2024 in Italien geheiratet hat. Tochter Anna Ermakova entstammt einer Affäre mit Angela Ermakova. Insgesamt ist Boris, der zugab, keine Lust mehr auf Tennis zu haben, damit Vater von fünf Kindern.

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Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit seinen Kindern, August 2026

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Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker, Lilian und Baby Zoë zeigen sich glücklich im Februar 2026

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Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker im Urlaub mit seiner Familie, August 2026