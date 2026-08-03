Samantha Morton schlief früher obdachlos hinter Mülltonnen

Die Odyssee-Star Samantha Morton (49) hat in einem Interview offen über eine der dunkelsten Phasen ihres Lebens gesprochen. Gegenüber The Sunday Times beschrieb sie, wie sie als Jugendliche über Monate hinweg obdachlos war und kaum wusste, wo sie schlafen sollte. "Ich wanderte von Pflegefamilien zu Obdachlosenunterkünften, schlief hinter den Mülltonnen beim Co-op", erzählte sie dem Blatt. Dabei hatte sie gleichzeitig mit den schwierigen Lebensumständen ihrer Eltern zu kämpfen: Ihre Mutter litt unter psychischen Problemen, ihr Vater kämpfte mit Alkoholismus.

Samantha beschrieb ihr damaliges Leben als reinen Überlebenskampf – geprägt von den Schicksalen ihrer Eltern. "Ich habe immer Entscheidungen getroffen, bei denen es ums Überleben ging, weil ich gesehen habe, wie meine Mutter zu überleben versuchte und wie mein Vater zu überleben versuchte", erklärte die Schauspielerin. Über ihre eigene Stärke in dieser Zeit sagte sie: "Manchmal hat man keine andere Wahl, als widerstandsfähig zu sein, denn wenn man es nicht ist, ist man tot."

Samantha war die Tochter von Fabrikarbeiterin Pamela und Bergmann Peter – beide mittlerweile verstorben. Ihre Mutter starb 2017 an Lungenkrebs, ihr Vater im vergangenen Jahr. Trotz allem trug sie ihren Eltern nie einen Groll nach. "Nie, niemals meinen Eltern. Immer der Obrigkeit. Immer dem Establishment", sagte sie damals gegenüber The Guardian. Bis zum Alter von acht Jahren lebte sie abwechselnd bei ihren getrennt lebenden Eltern, bevor sie unter die Obhut des britischen Courts of Protection gestellt wurde und zwischen Pflegefamilien und Heimen hin und her wechselte. Aktuell ist sie in "The Odyssey" zu sehen, in der sie die Zauberin Circe verkörpert.

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Getty Images Samantha Morton, Juli 2026

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Getty Images Samantha Morton, Juni 2024

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Getty Images Lupita Nyong'o, Anne Hathaway, Zendaya, Samantha Morton, Christopher Nolan und Emma Thomas beim Photocall zu "The Odyssey" in London

Wie findet ihr, dass Samantha so offen über ihre frühere Obdachlosigkeit spricht? Stark und wichtig – solche Geschichten müssen erzählt werden. Hm, ich finde, manche Geschichten aus der Vergangenheit müssen nicht erzählt werden. Ergebnis anzeigen