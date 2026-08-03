Er verplappert sich: Sie sind Sonja Zietlows drei "Verräter"

Achtung, Spoiler: Heute startet bei RTL+ die vierte Staffel von Die Verräter – Vertraue Niemandem! und gleich in der ersten Folge sorgt ein Kandidat für einen folgenschweren Patzer. Moderatorin Sonja Zietlow (58) macht TV-Legende Marijke Amado (72), Entertainer Ralph Morgenstern und Ex-Fußballnationalspieler Max Kruse (38) heimlich zu den neuen Verrätern. Ihre Mission: Nacht für Nacht Mitspieler aus dem Spiel werfen, ohne dabei selbst enttarnt zu werden. Doch ausgerechnet Max macht schon kurz nach seiner Ernennung einen Fehler, der ihn beinahe auffliegen lässt.

In einem der ersten Gespräche rutscht dem Ex-Profi ungewollt ein verräterisches "Wir" heraus, als er über die "Verräter" spricht. Schauspielerin Ania Niedieck (42), bekannt aus der Serie Unter Uns, wird dabei sofort misstrauisch. Sie warnt die anderen Kandidaten: "Der Max hat sich da verplappert." Doch der 38-Jährige reagiert schlagfertig, weist den Vorwurf entschieden zurück und behauptet, sie habe ihn missverstanden. Mit Erfolg: Statt Max fliegt schließlich Ania mit sieben Stimmen aus der Show, während er selbst nur vier Stimmen gegen sich erhält und im Spiel bleibt.

Marijke und Ralph agieren in der Auftaktfolge dagegen deutlich unauffälliger unter ihren loyalen Mitstreitern. Die "Mini Playback Show"-Ikone hat sichtlich Spaß an ihrer neuen Rolle und erklärt augenzwinkernd: "Betrug ist mir nicht fremd, aber bisher war ich immer das Opfer. Das möchte ich gerne ändern." Eine Anspielung auf ihren Ex Kees van den Herik, der sich nach ihrer langjährigen Beziehung als Heiratsschwindler entpuppte. Ralphs Ernennung verlief derweil auf ungewöhnliche Weise: Im Gegensatz zu Marijke und Max wurde er nicht bei der klassischen Zeremonie ausgewählt, sondern erst später per Telefonanruf ins Verräter-Team geholt. "Das gab es bei uns noch nie", verriet Sonja Zietlow.

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RTL Sonja Zietlow und die Teilnehmer der neuen Staffel "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"

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RTL / Stefan Gregorowius Max Kruse bei "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"

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RTL / Stefan Gregorowius Sonja Zietlow, Moderatorin bei "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"

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