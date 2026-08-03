Mason Gooding offenbart den Druck als Sohn eines Filmstars

Als Sohn von Oscargewinner Cuba Gooding Jr. (58) hatte Mason Gooding (29) keine gewöhnliche Kindheit. Jetzt spricht der 29-jährige Schauspieler, bekannt aus dem Film Scream von 2022 und der Serie "Love, Victor", offen über die gemischten Gefühle, die ihn beim Aufwachsen begleiteten. Im "Wildmen"-Podcast schilderte er, wie es sich anfühlte, den eigenen Vater eher als Berühmtheit zu kennen denn als vertraute Person: "Ich habe wahrscheinlich eine stärkere Beziehung und ein besseres Verständnis davon, wer sie öffentlich waren, als wer sie privat waren."

Besonders verwirrend war für Mason als Kind der Gegensatz zwischen dem Vater auf dem Bildschirm und dem zu Hause. "Du bist so positiv und charismatisch in diesen Interviews, und dann kommst du nach Hause und es ist ein anderer Typ", erinnert er sich. Hinzu kam das Phänomen des sogenannten Speed-Parentings: Weil Cuba durch seine Schauspielkarriere oft lange abwesend war, versuchte er in den kurzen Zeiten zu Hause, alles auf einmal aufzuholen. Mason beschrieb das so: "Du kommst für eine Woche rein und sagst: 'Warum ist das kaputt? Warum fällst du in der Schule durch? Warum streitest du dich?'" Diese Erfahrungen prägen ihn bis heute – so sehr, dass Kollegen am Filmset ihn inzwischen um Rat bitten, wie sie ihre eigenen Kinder nicht enttäuschen sollen. Sein Rat: bewusster damit umgehen, dass das öffentliche Auftreten von Eltern auch von ihren Kindern wahrgenommen wird – genauso wie vom Publikum.

Cuba gewann 1997 den Oscar als bester Nebendarsteller für seine Rolle in "Jerry Maguire" – einem Film, der nur wenige Wochen nach Masons Geburt in die Kinos kam. Mason ist eines von drei Kindern, die Cuba gemeinsam mit seiner Ex-Frau Sara Kapfer hat. Neben Mason gehören auch Sohn Spencer und Tochter Piper zur Familie. Cuba und Sara trennten sich 2014 nach rund 20 Jahren Ehe. Auch Masons Großvater Cuba Gooding Sr., der als Sänger bekannt war, spielte in seiner Kindheit eine Rolle – wenngleich auch zu ihm die persönliche Beziehung eher distanziert blieb. Cuba Gooding Sr. starb 2017.

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Getty Images Mason Gooding im März 2022

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Getty Images Mason Gooding bei "A Night For Young Hollywood" in Los Angeles

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Charley Gallay/Getty Images for TWC Cuba Gooding Jr. und Sara Kapfer bei der Premiere von "The Butler"

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