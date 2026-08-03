Nach Einbruch: Fiona Erdmann meldet sich mit Update zurück

Nachdem Fiona Erdmann (37) ihren Familienurlaub in Italien wegen eines Einbruchs in das Mietauto abbrechen musste, hat sie sich nun auf Instagram ausführlich bei ihren Fans gemeldet. Zurück in Dubai, wo sie mit ihrer Familie lebt, schilderte das Model den genauen Ablauf der Ereignisse. "Wie ihr seht, sind wir wieder in Dubai. Ich musste mich erst mal in Ruhe sortieren, die Dinge regeln und erzähle euch jetzt mal alles. Erst mal danke für all eure lieben Nachrichten, so viele haben sich Sorgen gemacht. Das Allerwichtigste vorab: Es geht uns allen gut, niemandem ist etwas passiert und es hätte immer noch schlimmer kommen können", so Fiona in dem Beitrag.

Wie sie weiter erklärte, hatte sie am Abend vor der geplanten Abreise damit begonnen, die fertigen Koffer schon vorsorglich ins Mietauto zu laden – um den nächsten Morgen zu entlasten. Was sie dabei nicht bedachte: Die hinteren Scheiben des Fahrzeugs waren getönt, sodass man von außen nicht hineinsehen konnte. "Das heißt, es muss uns aktiv jemand beobachtet haben, wie wir diese Sachen da reingestellt haben", erklärte sie. Als sie beim nächsten Gang nach unten ankam, war die Scheibe bereits eingeschlagen – und alle drei Koffer waren weg. Fiona beschrieb, dass sie nach dem Entdecken des Einbruchs in einem Schockzustand war.

Besonders schmerzhaft ist für Fiona der Verlust von Kleidungsstücken, die ihr emotional sehr viel bedeuten. "Ein paar Sachen von meiner Mama. Ihr wisst, wie sehr ich es liebe, die Sachen von meiner Mama zu tragen. [...] Und das tut mir eigentlich richtig, richtig weh", sagte sie dazu. Der Urlaub hatte die Influencerin, ihren Partner Mohamad und ihre drei gemeinsamen Kinder durch verschiedene Städte Italiens geführt, mit Rom als letzter Station – bevor statt des geplanten Heimflugs nach Deutschland die ungeplante Rückkehr nach Dubai auf dem Programm stand.

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Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Influencerin

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Fiona Erdmann privat Fiona Erdmann mit ihrer Familie im Libanon, Oktober 2025

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Fiona Erdmann privat Fiona Erdmann mit ihrer Familie, Oktober 2025