"Schlechter Film": Fiona Erdmann muss ihre Reise abbrechen

Eigentlich hätte das Wochenende für Fiona Erdmann (37) und ihre Familie mit einem Flug nach Deutschland enden sollen – doch daraus wurde nichts. Die 37-jährige Influencerin und ihr Partner Mohamad waren mit ihren drei gemeinsamen Kindern durch Italien gereist und hatten verschiedene Städte erkundet. Als letzte Station stand Rom auf dem Plan, bevor es nach Hause gehen sollte. Doch statt in Deutschland zu landen, kehrte die Familie direkt nach Dubai zurück. Der Grund: ein folgenreicher Einbruch in ihren Mietwagen. Fiona meldete sich daraufhin mit einem dramatischen Update über ihren Instagram-Kanal bei ihren Followern.

In ihrer Instagram-Story teilte Fiona ein Foto, das eine komplett eingeschlagene Seitenscheibe ihres Mietwagens zeigt. Dazu schrieb die frühere Germany's Next Topmodel-Kandidatin: "Was hier heute Abend passiert ist, gleicht einem schlechten Film. Anstatt nach Deutschland zu fliegen, geht es morgen zurück nach Dubai." Mehr verriet das Model zunächst nicht. Dafür meldete sich Mohamad ausführlicher zu Wort: "Zuerst wurde uns im Park der Roller gestohlen. Wir haben noch gelacht und gedacht: Vielleicht brauchte ihn einfach ein Kind. Jetzt wurde in unseren Mietwagen eingebrochen und unser gesamtes Gepäck gestohlen." Laut Mohamad sei die Polizei zwar freundlich gewesen, habe aber nicht kommen wollen. Eine Anzeige habe man nicht aufnehmen können, da außerhalb der Arbeitszeiten niemand zuständig gewesen sei.

Für ihn stand nach dem Vorfall fest: Er storniere seine Reise nach Deutschland und fliege mit Fiona und den Kindern direkt zurück nach Dubai, weil er sich dort sicherer fühle. Die gebürtige Meldorferin wurde 2007 durch die zweite Staffel von "Germany's Next Topmodel" bekannt und war danach in verschiedenen TV-Formaten zu sehen, unter anderem im Dschungelcamp. Privat musste das Model mehrere schwere Verluste verkraften, darunter den Tod ihrer Mutter und ihres ersten Ehemannes. In Dubai fand sie schließlich mit Mohamad neues Glück, die beiden wurden Eltern von zwei Söhnen und einer Tochter und bauten sich dort ein gemeinsames Immobilienbusiness auf. Über ihr Familienleben zwischen Wüstenmetropole und deutscher Heimat gibt Fiona ihren Followern regelmäßig Einblicke.

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Fiona Erdmann privat Fiona Erdmann mit ihrer Familie im Libanon, Oktober 2025

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Fiona Erdmann privat Fiona Erdmann auf ihrer Reise in den Libanon, 2025

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Fiona Erdmann privat Fiona Erdmann mit ihrer Familie, Oktober 2025