Trauma: Samantha Morton trauert um Schwester nach Verlust

Nur wenige Wochen nach dem Tod ihrer Schwester hat Samantha Morton (49) in einem emotionalen Interview über diesen neuen schweren Verlust gesprochen. Die Schauspielerin, die zuletzt in Christopher Nolans (56) Film "The Odyssey" zu sehen war, offenbarte gegenüber The Sunday Times, dass ihre Schwester Anfang des Jahres im Alter von 53 Jahren gestorben ist. "Ich verlor meine Schwester am 22. April dieses Jahres, sie war 53 Jahre alt", sagte die gebürtige Britin. Es ist bereits der zweite große Verlust innerhalb kurzer Zeit: Erst vor rund 18 Monaten starb ihr leiblicher Vater.

Das Schicksal lässt Samantha kaum zur Ruhe kommen. "Ich habe immer noch mit Gerichtsmedizinern und dem Trauma zu kämpfen. Vor 18 Monaten verlor ich meinen leiblichen Vater. Trauma. Die Vergangenheit ist immer bei mir", schilderte sie im Interview. Trotzdem versuche sie, jeden Tag positiv zu beginnen: "Jeden Morgen wache ich auf, bete und sage: Bitte hilf mir." Auf die Frage nach ihrer Stärke antwortete die Schauspielerin: "Jemand sagte mir, ich sei resilient, als ich jünger war, aber manchmal hat man keine andere Wahl, als resilient zu sein – denn wenn man es nicht ist, ist man tot."

Samantha ist eines von neun Geschwistern und verbrachte den Großteil ihrer Kindheit in Pflegefamilien und Kinderheimen, nachdem sich ihre Eltern getrennt hatten, als sie zwei Jahre alt war. Ihr leiblicher Vater war Alkoholiker und verbüßte mehrfach Gefängnisstrafen, ihr Stiefvater – der 2007 starb – war ebenfalls Alkoholiker und saß wegen versuchten Mordes im Gefängnis. Als Erwachsene engagierte sie sich lautstark für die Rechte von Pflegekindern und widmete 2024 ihre Bafta Fellowship "jedem Kind, das in Pflege ist oder war und das es nicht überlebt hat". Samantha ist Mutter von drei Kindern: Esmé, die sie mit dem Schauspieler Charlie Creed-Miles hat, sowie Edie und Theodore, die aus ihrer Beziehung mit dem Filmemacher Harry Holm stammen. Mit Harry ist sie seit über zwei Jahrzehnten zusammen.

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Getty Images Samantha Morton bei der Premiere von "The Odyssey" in New York

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Getty Images Lupita Nyong'o, Anne Hathaway, Zendaya, Samantha Morton, Christopher Nolan und Emma Thomas beim Photocall zu "The Odyssey" in London

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