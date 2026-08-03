Phoebe Tomlinson verrät das Geschlecht ihres zweiten Babys

Baby-Freuden bei Phoebe Tomlinson: Die 22-jährige Influencerin hat am Sonntag auf Instagram verraten, dass sie mit ihrem Freund Jack Varley ein kleines Mädchen erwartet. In einem liebevoll inszenierten Gender-Reveal-Video löst das Paar im Garten die große Spannung auf – mitten unter Familie und Freunden schießt plötzlich pinkes Konfetti aus einem Deko-Heißluftballon in den Himmel. Spätestens in diesem Moment war die Überraschung perfekt und die Freude bei Phoebe, Jack, Töchterchen Olive und ihren Gästen riesig, wie auch die Bilder aus dem Garten zeigen. Die jüngere Schwester von One-Direction-Star Louis Tomlinson (34) zeigt damit, wie sehr sie sich auf ihr zweites Kind freut und lässt ihre Community an diesem emotionalen Moment teilhaben.

Für die Feier war einiges vorbereitet worden: Leuchtbuchstaben mit den Worten BOY und GIRL standen vor einer Kulisse, dazu kamen Teddybären, Luftballons in neutralen Farben und ein weißes Deko-Element mit der Aufschrift "Baby in Bloom". Zu ihrem Beitrag schrieb Phoebe laut Daily Mail, sie fühle sich "über alle Maßen gesegnet". Auch aus ihrem Umfeld kamen schnell liebevolle Reaktionen. Ihre ältere Schwester Lottie kommentierte: "Noch ein wunderschönes Baby-Mädchen – ich bin so stolz auf dich." Zwillingsschwester Daisy schrieb: "Ich kann es kaum erwarten, noch eine Prinzessin zu haben." Und Louis' Freundin Zara McDermott (29) ergänzte schlicht: "Olives Schwester." Auch Vater Mark meldete sich zu Wort: "Ich könnte nicht stolzer sein – ich fühle mich über alle Maßen gesegnet, Teil dieser wundervollen Familie zu sein."

Für die kleine Olive, die im Januar 2024 zur Welt kam, bedeutet die Gender-Reveal-Party: Sie wird schon bald große Schwester und bekommt eine Spielkameradin an die Seite. Phoebe und Daisy sind als Zwillingsschwestern selbst eng miteinander aufgewachsen, was sie in ihrem Podcast "Tea With The Twins" immer wieder thematisieren. Dort machten sie auch klar, dass sie ihr Leben eigenständig finanzieren und keinen finanziellen Vorteil aus dem Erfolg von Bruder Louis ziehen. "Wir profitieren persönlich nicht von unserem Bruder – weder im Alltag, noch bei Autos oder Häusern", stellte Daisy klar. Umso mehr betonen sie öffentlich, wie wichtig ihnen ihr familiärer Zusammenhalt ist und der wird mit dem neuen Baby um ein weiteres Mitglied reicher.

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Instagram / phoebetomlinson Model Phoebe Tomlinson, ihr Partner und ihre Tochter, Juni 2026

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Instagram / phoebetomlinson Phoebe Tomlinson, Model

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Getty Images Daisy, Lottie und Phoebe Tomlinson bei der "All of Those Voices"-Premiere