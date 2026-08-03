Nach Kokainrausch: Foto seiner Tochter rettete MGK das Leben

Machine Gun Kelly (36) hat jetzt einen sehr persönlichen Einblick in eine lebensgefährliche Phase seines Lebens gegeben. Im Gespräch mit Carter Gregory im Format "The Set List" erinnerte sich der Musiker daran, wie er während eines Kokainrausches plötzlich spürte, dass sein Herz völlig außer Kontrolle geriet und sein Bewusstsein nachließ. In diesem Moment habe er nur noch daran gedacht, was er als Letztes sehen wollte: "Einmal stand mein Herz kurz davor, mit dem Schlagen aufzuhören, zu viel Kokain, ich konnte es einfach spüren ... Ich merkte, wie mein Herz völlig verrückt schlug. Mein Bewusstsein begann zu schwinden, und so weiter, und ... ich fing an, darüber nachzudenken, welches letzte Bild ich sehen wollte: mein Kind."

Er schilderte weiter, dass das Bild seiner Tochter Casie für ihn in diesem Augenblick zum Wendepunkt wurde. Als er ihr Gesicht auf seinem Handydisplay sah, habe er gemerkt: "Oh, ich kann nicht gehen. Ja, ich kann nicht... ich kann nicht gehen." An anderer Stelle sagte er, es gebe Tage, an denen er "nicht mehr hier sein" wolle, doch seine zwei Kinder würden ihm Kraft schenken, weiterzumachen. Nach eigenen Angaben hat Machine Gun Kelly inzwischen einen Entzug hinter sich und ist heute "komplett clean von allem".

Über seinen schwierigen Weg hatte Machine Gun Kelly schon mehrfach offen gesprochen. In der Vergangenheit berichtete er, neben Kokain auch mit anderen Substanzen und Alkohol Probleme gehabt zu haben. Besonders prägend sei für ihn ein Moment mit seiner Tochter Casie gewesen: In dem Podcast "Million Dollaz Worth of Game" erzählte er, sie habe ihn als Kind gefragt, woran sie erkennen würde, dass er high sei. Für den Musiker sei das ein schmerzhafter Weckruf gewesen. Casie stammt aus seiner früheren Beziehung mit Emma Cannon. Außerdem hat er mit Megan Fox (40) ein weiteres Kind: Tochter Saga.

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Instagram / machinegunkelly Machine Gun Kelly, Rapper

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Instagram / machinegunkelly Machine Gun Kelly mit seinen Töchtern Casie Baker und Saga Blade

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Instagram / machinegunkelly Süßer Moment zwischen den Töchtern von Machine Gun Kelly Casie und Saga.