So hat sich Lele Pons' Leben als Mutter von Eloísa verändert

Lele Pons (29) feierte am vergangenen Wochenende ihr glanzvolles Comeback auf dem roten Teppich. Die Webvideo-Produzentin und Sängerin, die erst im Juli dieses Jahres ihre Tochter Eloísa zur Welt brachte, besuchte das iHeartRadio Music Festival in Las Vegas. Ganz in Rosa strahlte Lele in einem eleganten Minikleid von Alice + Olivia. Dennoch gestand sie gegenüber dem Magazin Us Weekly: "Es ist bittersüß, ich bin super aufgeregt, hier zu sein, aber ich vermisse sie." Es ist das erste Mal, dass sie ohne ihre Kleine das Haus verlassen hat – ein ungewohntes Gefühl für die frisch gebackene Mutter.

Während ihrer kurzen Reise nahm Lele Eloísa aber auf ganz besondere Weise mit: Mit Hilfe der Smartphone-App "Nanit" kann sie ihre Tochter selbst aus der Ferne beobachten und sich vergewissern, dass alles in Ordnung ist. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Guaynaa, mit dem sie seit März 2023 verheiratet ist, lebt Lele in Florida. Unterstützung im Alltag bekommt sie vor allem von ihrer eigenen Mutter, Anna Maronese Pivetta. Diese steht ihr nicht nur als Großmutter, sondern auch dank ihrer Expertise als Kinderärztin zur Seite. "Wenn Eloísa krank ist und ich durchdrehe, hilft meine Mama mir", verriet Lele dankbar.

Seit der Geburt ihrer Tochter zeigt sich die einstige Teilnehmerin von Dancing with the Stars so glücklich wie nie zuvor. Auf Instagram schwärmte sie von ihrer Mutterrolle: "Ich habe nie in meinem Leben so eine Liebe und Glückseligkeit gespürt." Dabei hat Lele auch eingestanden, dass sie das Schlafen regelrecht hasst, da sie ihre Kleine dann nicht sehen kann. Mit Eloísa hat sich für das Paar alles geändert, doch die beiden genießen jeden Moment ihres neuen Lebens. "Sie ist mein ganzes Leben. Ich liebe dich mehr als alles andere, meine Prinzessin", schrieb Lele in einem emotionalen Beitrag.

Getty Images Lele Pons, Model und Influencerin

Instagram / lelepons Lele Pons und ihre Tochter

Getty Images Lele Pons und Guaynaa