Darum meldete sich Charlotte auch bei "Bad Boyfriends"-Maki

Charlotte Engelhardt (48), die Moderatorin der Realityshow "Bad Boyfriends", hält auch nach dem Ende der Sendung engen Kontakt zu den Kandidaten – und das gilt sogar für Mladen "Maki" Doric, der in der Show durch sein Verhalten für Aufsehen gesorgt hatte. Im Reunion-Livestream mit Teezy und Jeje Lopes auf Instagram plauderte Charlotte jetzt darüber, warum ihr der persönliche Austausch mit den Teilnehmern so wichtig ist und warum sie sich nach der Show auch bei Maki gemeldet hat.

Wie Charlotte im Livestream erklärte, sei es ihr ein echtes Anliegen, nach der Show für alle da zu sein – egal, was passiert ist. So habe sie sich trotz Makis Verhalten auch bei ihm nach seinem Befinden erkundigt: "Maki hat sich scheiße benommen, aber natürlich habe ich mich bei ihm genauso gemeldet nach der Show und ihn gefragt: 'Wie geht's denn dir überhaupt?'" Dabei ließ es die Moderatorin aber nicht bewenden. Sie habe ihn außerdem dazu ermutigt, weiter an sich zu arbeiten und Dinge zu verändern. Ihr abschließendes Statement klang dabei aufbauend: "Es gibt Licht am Ende des Tunnels - auch für ihn!"

In der Show war Maki durch eine Handydurchsuchung aufgeflogen: Auf seinem Smartphone fand seine damalige Freundin Michelle Mišić ein Nacktfoto und ein Nacktvideo, zudem kam eine Instagram-Affäre ans Licht. Das Beziehungsdrama endete für das Paar mit dem endgültigen Aus – Michelle bestätigte die Trennung in einem emotionalen Instagram-Reel, in dem sie Tränen, gemeinsame Erinnerungen und Chatnachrichten ihres Ex teilte.

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Imago / BOBO, Instagram / maki8.0.8 Collage: Charlotte Engelhardt und Mladen Doric

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RTL Mladen "Maki" Doric bei "Bad Boyfriends"

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RTL Maki Doric und Michelle Mišić bei "Bad Boyfriends"