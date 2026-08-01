Charlotte Engelhardt wird Patentante von Nasrin & Joshs Baby

Überraschende Neuigkeiten aus dem "Bad Boyfriends"-Kosmos: Nasrin Eileen Rapp und Josh Stodel erwarten nicht nur gemeinsamen Nachwuchs, sondern haben offenbar schon eine ganz besondere Entscheidung für ihr Baby getroffen. Wie Nasrin jetzt im Reunion-Livestream zur Show auf Instagram verriet, wird Charlotte Engelhardt (48) die Patentante des Kindes. Damit bleibt die Moderatorin auch nach dem Format eng an der Seite des Paares.

Nasrin gab in dem Livestream auch Einblicke in das Gespräch mit Charlotte. "Wir haben sie einfach offiziell gefragt. [...] Wir haben zu ihr gesagt: 'Du hast keine Verpflichtungen'", erklärte die Reality-TV-Bekanntheit dort. Und offenbar musste Charlotte dabei nicht lange überlegen: "Wir haben darüber diskutiert, dass sie unsere Patentante wird und sie so: 'Ja, ich bin dabei'." Dass die werdenden Eltern der Moderatorin auch nach der Show noch nahe stehen, ist hingegen keine große Überraschung.

Die Moderatorin hatte das bereits angedeutet, als sie sich auf Instagram öffentlich zu Nasrins Schwangerschaft äußerte. Dabei hatte sie klargemacht, dass sie schon etwas länger von den Babynews wusste. Sie schrieb: "Glückwunsch. Ich wusste es ja etwas länger und endlich darf es jetzt jeder wissen. Eine strahlende Mama und ein stolzer Papa – ihr schafft das." Nun bekommt diese Verbindung offenbar eine noch persönlichere Ebene. Charlotte selbst ist Mutter von zwei Kindern.

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Imago Charlotte Engelhardt mit Josh Stodel und Nasrin Eileen Rapp beim Screening von "Bad Boyfriends", Juni 2026

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Instagram / nasrin.eileen Nasrin Rapp und Josh Stodel

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RTL / Markus Hertrich Calvin Kleinen und Charlotte Engelhardt bei "Bad Boyfriends"