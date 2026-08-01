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Charlotte Engelhardt
Charlotte Engelhardt wird Patentante von Nasrin & Joshs Baby

Charlotte Engelhardt wird Patentante von Nasrin & Joshs Baby

- Theresa Neureuter
Lesezeit: 2 min
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Überraschende Neuigkeiten aus dem "Bad Boyfriends"-Kosmos: Nasrin Eileen Rapp und Josh Stodel erwarten nicht nur gemeinsamen Nachwuchs, sondern haben offenbar schon eine ganz besondere Entscheidung für ihr Baby getroffen. Wie Nasrin jetzt im Reunion-Livestream zur Show auf Instagram verriet, wird Charlotte Engelhardt (48) die Patentante des Kindes. Damit bleibt die Moderatorin auch nach dem Format eng an der Seite des Paares.

Nasrin gab in dem Livestream auch Einblicke in das Gespräch mit Charlotte. "Wir haben sie einfach offiziell gefragt. [...] Wir haben zu ihr gesagt: 'Du hast keine Verpflichtungen'", erklärte die Reality-TV-Bekanntheit dort. Und offenbar musste Charlotte dabei nicht lange überlegen: "Wir haben darüber diskutiert, dass sie unsere Patentante wird und sie so: 'Ja, ich bin dabei'." Dass die werdenden Eltern der Moderatorin auch nach der Show noch nahe stehen, ist hingegen keine große Überraschung.

Die Moderatorin hatte das bereits angedeutet, als sie sich auf Instagram öffentlich zu Nasrins Schwangerschaft äußerte. Dabei hatte sie klargemacht, dass sie schon etwas länger von den Babynews wusste. Sie schrieb: "Glückwunsch. Ich wusste es ja etwas länger und endlich darf es jetzt jeder wissen. Eine strahlende Mama und ein stolzer Papa – ihr schafft das." Nun bekommt diese Verbindung offenbar eine noch persönlichere Ebene. Charlotte selbst ist Mutter von zwei Kindern.

Charlotte Engelhardt mit Josh Stodel und Nasrin Eileen Rapp beim Screening von "Bad Boyfriends", Juni 2026
Imago
Charlotte Engelhardt mit Josh Stodel und Nasrin Eileen Rapp beim Screening von "Bad Boyfriends", Juni 2026
Nasrin Rapp und Josh Stodel
Instagram / nasrin.eileen
Nasrin Rapp und Josh Stodel
Calvin Kleinen und Charlotte Engelhardt bei "Bad Boyfriends"
RTL / Markus Hertrich
Calvin Kleinen und Charlotte Engelhardt bei "Bad Boyfriends"
Wie findet ihr die Idee, Charlotte Engelhardt zur Patentante zu machen?
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