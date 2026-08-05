40 Jahre nach Kultfilm: "Die Flodders" sind als Serie zurück

Vierzig Jahre nach dem ersten Kultfilm kehrt die wohl berühmteste Chaosfamilie der Niederlande zurück auf den Bildschirm: Die Flodders sorgen wieder für Aufruhr. Mit von der Partie ist auch Tatjana Šimić (63), die bereits in den Originalfilmen als Kees Flodder Kultstatus erlangte und nun als Kees Senior die Familienmatriarchin gibt. Gemeinsam mit einer neuen Generation liebenswerter Chaoten zieht sie in das geschniegelte Nobelviertel der Niederlande – und sorgt dort zwischen Matcha-Bars, Mährobotern und gepflegter Vorstadtidylle sofort für mächtig Wirbel.

In der neuen Serie erbt Kees Junior (gespielt von Ghislaine van IJperen) eine Villa in der Vorzeigesiedlung Eykendaal – einem Ort, an dem ein gepflegter Vorgarten Ehrensache ist und Ordnung als oberstes Gebot gilt. Für sie geht damit ein Kindheitstraum in Erfüllung. Doch mit den Flodders zieht auch das Chaos ein: Kees Senior, Teenie-Mutter Priscilla, Bastelgenie Paultje, Ersatzpapa Donnie und Oma Flodder wirbeln das beschauliche Viertel kräftig durcheinander. Die Nachbarn sinnen derweil darauf, die ungebetenen Neuankömmlinge wieder loszuwerden.

Der erste Flodder-Film erschien 1986 unter der Regie von Dick Maas und erzählte die Geschichte einer asozialen Familie, die in ein niederländisches Nobelviertel umgesiedelt wird. Tatjana Šimić spielte damals bereits die Rolle der Kees. Dem Originalfilm folgten zwei Fortsetzungen sowie eine Serienadaption, die von 1993 bis 1999 lief. Die neue RTL+-Originalserie entstand als Koproduktion von RTL+ und Videoland, mit Wijo Koek als Headwriter, der bereits für die Originalserie verantwortlich war. Ab Donnerstag, dem 3. September, sind alle sechs Folgen von "Die Flodders" bei RTL zu sehen, zeitgleich startet die Serie auch bei RTL+ und WOW. Wenige Tage später, am 6. September, folgt zudem der Start bei Sky.

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RTL Pressefoto zu "Die Flodders"

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Imago Tatjana Simic als Kim in "Flodder Forever – Eine Familie zum Knutschen" (1995)

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Imago Johnnie Flodder, Mama Flodder, Tatjana Simic und Jon Polito in Manhattan, Szene aus "Flodder in Manhattan" (1992)