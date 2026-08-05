Raúl Richter gibt zu: AYTO-Strategie hielt nur einen Tag an

Raúl Richter (39) hat auf TikTok offen über seinen Auftritt bei der Datingshow Are You The One – Reality Stars in Love gesprochen – und dabei eine überraschende Beichte gemacht. Der Schauspieler und Moderator verriet, dass er mit einem klaren Plan in das Format gegangen sei. Doch dieser Plan habe gerade einmal einen einzigen Tag Bestand gehabt. Mit einer ordentlichen Portion Selbstironie gestand der 39-Jährige: "Ich hatte definitiv einen Plan, als ich da rein bin. Ja, der hat halt nur einen Tag gehalten."

In seinem TikTok-Video spielte Raúl auch auf seinen Altersunterschied zu den anderen Kandidaten an. "Ich glaube, ich war der Einzige, der weiß, wie man eine Steuererklärung macht. Ich dachte, ich wäre da der Vernünftige. Spoiler: War ich nicht", scherzte er. Zur Frage nach seiner Motivation ließ er keinen Zweifel: "Alles fürs Geld natürlich. Vollgas." Und mit einem Augenzwinkern richtete er sich an seine Follower: "Ich denke, ihr habt Fragen. Ich übrigens auch." In den Kommentaren feierten ihn seine Fans. Einer schrieb: "Du musst ein brutaler Schauspieler sein, weil deinen GZSZ-Charakter fand ich immer ganz sympathisch." Andere zeigten sich begeistert von der bevorstehenden Staffel und verteidigten ihn gegen Kritik wegen seines Alters: "Die Gen Z kann von den Millennials noch so viel lernen", hieß es etwa.

Raúl ist vor allem durch seine Rolle in der Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bekannt geworden. Seine Teilnahme bei "Are You The One" hatte er bereits vor einigen Wochen bei der Sommerparty von Olivia Jones (56) in Hamburg eingeordnet. Damals stellte er klar, dass er nicht auf der Suche nach einer neuen Beziehung sei – schließlich hatte er erst wenige Monate zuvor das Ende einer sieben Jahre langen Beziehung verkraften müssen. Statt auf Romantik zu setzen, scheint der Schauspieler also eher auf eine andere Motivation gesetzt zu haben – nach eigener Aussage: das Geld.

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RTL / Katya Bulgakova Raúl Richter, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat

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RTL / Katya Bulgakova Cast AYTO RSIL 2026

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Imago Raúl Richter, Januar 2026