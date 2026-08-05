Peyman Amin verrät süßes Detail über seinen kleinen Sohn

Bei der Premiere von Die Verräter – Vertraue Niemandem! Staffel vier in Köln hatte Peyman Amin (55) gleich doppelten Grund zur Freude: Während der Modelagent über den roten Teppich lief, feierte sein kleiner Sohn zu Hause seinen dritten Geburtstag. "Gerade in diesem Alter wird ganz groß gefeiert. Gestern Nacht habe ich ihn noch ins Bett gebracht und habe ihm gesagt, was heute auf ihn zukommen wird. Dieses Glück in seinen Augen möchte ich nicht missen", erklärt Peyman im Promiflash-Interview und fügt hinzu: "Es ist natürlich traurig, dass ich heute nicht den ganzen Tag mit ihm verbringen kann. Aber heute, vor dem Abflug nach Köln, hatte ich in München die Gelegenheit, ihn noch im Arm zu halten. Und heute Abend werde ich auch wieder nach der Veranstaltung nach Hause fliegen und ihn wieder in den Armen halten."

Über seinen Familienalltag sprach Peyman ebenfalls offen und erklärte: "Das Leben ist kein Zuckerschlecken. Es gibt schöne Momente, es gibt schwierige Momente. Wichtig ist, dass man immer die schönen Momente speichert und mitnimmt für die Zukunft. Und aus schwierigen Momenten lernt man ja auch dazu. Es ist so, wie es ist. Wenn jemand denkt, Eltern sein ist leicht, der liegt falsch. Vater oder Mutter zu sein, ist nicht einfach, aber es ist sehr schön." Dass seine Frau ihm den Rücken freihält, schätzt Peyman sehr: "Ich bin froh, dass ich eine so wunderbare Frau habe, die sich so blendend um ihn kümmert. Das heißt, ich mache mir um sie und meinen Kleinen keine Sorgen. Trotzdem vermisse ich sie jetzt schon sehr."

Peyman ist seit einigen Jahren mit Sandra Apfelbeck liiert. Anfang 2023 war bekannt geworden, dass die beiden zum ersten Mal Eltern geworden sind. Schon damals teilte der stolze Vater seine Freude öffentlich mit. Dass sein Sohn inzwischen bereits drei Jahre alt ist, zeigt nun, wie sehr sich das Familienleben bei Peyman eingespielt hat.

Anzeige Anzeige

Imago Peyman Amin, August 2026

Anzeige Anzeige

Imago Peyman Amin bei der Premiere von "Die Verräter – Vertraue Niemandem!" in Köln

Anzeige Anzeige

Getty Images Peyman Amin und seine Freundin Sandra Apfelbeck