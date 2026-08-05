Oben ohne am Meer: Iris Law teilt intime Einblicke

Sommerliche Auszeit für Iris Law (25): Das Model genoss jüngst einen Strandtag mit Freunden – und zeigte sich dabei von ihrer entspannten Seite. Die Tochter von Schauspieler Jude Law (53) und Sadie Frost (61) sonnte sich oben ohne auf einer Mauer und hielt den Moment gleich mit einem Instagram-Post fest. Auf dem Foto ist sie zu sehen, wie sie sich dabei ein Stück Melone schmecken lässt. Im Laufe des Tages schlüpfte sie in einen gelb karierten Bikini, planschte mit den Füßen im Meer und posierte am Kiesstrand mit nassen Haaren. Für den Abend wechselte sie in ein rotes Trägertop und blaue Shorts – später dann in einen rosafarbenen Spitzen-BH und ein transparentes schwarzes Kleid, zu dem sie auf Instagram schrieb: "palace of the tiger women."

Neben den Strandfotos teilte Iris weitere sommerliche Eindrücke ihrer Reise mit ihren Followern. Aktuell ist das Model das Gesicht einer neuen Bademodenlinie von Victoria's Secret Pink – für die Kampagne posierte sie in einem türkisfarbenen Triangelbikini im Tie-Dye-Look mit Blumenmuster und Rüschenabschluss. Außerdem ist sie derzeit auch für die Resort-26-Kampagne des Modelabels Casablanca vor der Kamera zu sehen.

Iris hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen in der Modewelt gemacht. Vergangenes Jahr feierte sie ihr Catwalk-Debüt bei Victoria's Secret, wo sie neben Bella und Gigi Hadid (31), Emily Ratajkowski (35) und Lila Moss (23) über den Laufsteg schritt. In einem Interview mit Vogue Spain sprach sie offen über ihren persönlichen Stil: "Ich kleide mich nicht für andere, ich versuche einfach, mich gut zu fühlen und bequem zu sein. Ich lasse mich auf intuitive Weise treiben, auch wenn das nicht das ist, was als schick oder cool gilt." Iris sprach in dem Interview auch offen darüber, wie sie mit ihrer Angststörung umgeht – und dass ihr Sport dabei sehr hilft: "Ich liebe es, Gewichte zu heben; ich denke, das ist großartig für die hormonelle Balance und hilft mir auch, besser zu schlafen. Generell habe ich eine große Veränderung bei der Kontrolle meiner Angst bemerkt, auch seitdem ich mit dem Laufen angefangen habe."

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Instagram / lirisaw Iris Law, Model, August 2026

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Instagram / lirisaw Iris Law, Model, August 2026

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Instagram / lirisaw Iris Law, Model, August 2026