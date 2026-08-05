Schüchtern: Paris Hilton überrascht mit ehrlichem Geständnis

Paris Hilton (45) ist seit mehr als zwei Jahrzehnten eine der bekanntesten Persönlichkeiten der Welt. Sie posiert vor Kameras, legt als DJane auf den größten Festivalbühnen auf und hat ihr öffentliches Image längst zur millionenschweren Marke gemacht. Umso überraschender ist, was die Unternehmerin jetzt in einem Interview mit dem Radiosender BigFM über sich verraten hat: "Eigentlich bin ich von Natur aus ein sehr schüchterner Mensch", erklärte sie. Vor Bühnenauftritten sei sie deshalb regelmäßig nervös und zurückhaltend – ein Geständnis, das viele Fans wohl kaum erwartet hätten.

Im Interview erklärte Paris, dass sich ihre Stimmung allerdings schlagartig verändert, sobald sie auf der Bühne steht und in die Menge blickt. Wenn sie die Fans lachen, tanzen und sichtbar die "beste Zeit ihres Lebens" haben sieht, verschwinde ihre ganze Nervosität. Die Energie des Publikums sei für sie das beste Mittel gegen Lampenfieber, sie lasse sich komplett von der Stimmung vor der Bühne mitreißen. Auch musikalisch verlässt sich Paris stark auf ihr Gefühl: Sie verriet, dass sie sich vor jedem Gig Hunderte ihrer Lieblingssongs heraussucht, aber erst live entscheidet, welche Tracks wirklich laufen. Während ihres Sets beobachtet sie genau, wie die Leute auf einzelne Songs reagieren. "Ich spüre den Vibe. Und danach richtet sich dann alles", betonte die DJane. Zuletzt stand sie beim weltbekannten Tomorrowland-Festival in Belgien auf der Bühne.

Paris hat sich in den vergangenen Jahren von der Hotelerbin und It-Girl zum gefragten DJ-Star entwickelt, der auf den größten Festivalbühnen der Welt gebucht wird – auch wenn ihre Auftritte immer wieder kontrovers diskutiert werden. Parallel dazu baute sie ein beachtliches Business-Imperium mit Parfums, Mode und eigenen Projekten auf. Privat ist die zweifache Mutter seit 2021 mit Carter Reum verheiratet. Anfang des Jahres erneuerten die beiden sogar ihr Jawort. In Interviews zeigt sie immer wieder, wie wichtig ihr ihre private Welt abseits des Blitzlichtgewitters ist. Das aktuelle Geständnis zeigt nun vor allem eine ruhigere Seite von Paris, die sonst eher selten im Vordergrund steht.

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Getty Images Paris Hilton, Mai 2026

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ActionPress / Sub-Zero / BACKGRID Paris Hilton, Coachella 2025

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Imago Paris Hilton bei den WWD Style Awards 2026 im Regent Santa Monica Beach