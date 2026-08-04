"Überleben": Denise Richards packt über Ehe mit Aaron aus

Denise Richards (55) hat in einem emotionalen Interview über ihre Ehe mit dem Schauspieler Aaron Phypers gesprochen – und dabei erschütternde Details offenbart. In der jüngsten Folge des Podcasts "Dumb Blonde Podcast" von Bunnie Xo (46) beschrieb die Schauspielerin die Beziehung als missbräuchlich und schilderte, wie schwer es ihr fiel, die Reißleine zu ziehen. "Ich hatte verdammte Angst, ihn zu verlassen", sagte Richards im Gespräch. Der vermeintliche Missbrauch sei mit der Zeit zu etwas Normalem geworden, obwohl sie gewusst habe, "dass es falsch war". Sie sei so zermürbt gewesen, dass sie nicht gewusst habe, wie sie gehen solle. "Es ist Überleben. Er ist so ein großer Mann. Ich habe nie Hand an ihn gelegt. Oh Gott, ich wäre im Moment nicht mehr hier, wenn ich das getan hätte", erklärte die dreifache Mutter.

Richards schilderte im Podcast auch, wie sich Aaron nach der Hochzeit verändert haben soll. Sie fühle sich "hereingelegt", denn er sei "ein völlig anderer Mensch als der, den ich geheiratet habe". "Wir waren über acht Jahre zusammen, davon etwas mehr als sechs verheiratet, und ich hätte nie gedacht, dass ich jemals in dieser Situation gewesen wäre. Und jetzt verstehe ich es", so die Schauspielerin gegenüber Bunnie. Sie erinnerte sich auch an die angeblich erste körperliche Attacke – die soll stattgefunden haben, nachdem er seinen Aufenthaltstitel für die USA erhalten hatte. Zu einem viel diskutierten Foto, das sie mit einem blauen Auge zeigt, sagte Denise, dass dieser Vorfall passiert sei, nachdem die Polizei wegen eines Streits gekommen und wieder gegangen war. "Da dachte ich: 'Ist mein Auge in Ordnung?' Ich hatte so eine Angst", so die Schauspielerin.

Während das Interview für Aufsehen sorgt, läuft die Scheidung der beiden bereits seit Sommer 2025. Aaron hatte die Scheidung im Juli 2025 eingereicht und dabei angegeben, kein Einkommen zu haben – und zugleich Unterhalt von Denise gefordert. In den Unterlagen soll er behauptet haben, dass sie monatlich mehr als 250.000 US-Dollar (umgerechnet ca. 220.000 Euro) verdiene. Richards und Aaron hatten im Jahr 2018 geheiratet. Bevor sie sich mit ihm verband, war die Schauspielerin unter anderem mit Charlie Sheen verheiratet, mit dem sie zwei gemeinsame Töchter hat.

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Getty Images Denise Richards und Aaron Phypers, April 2023

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Getty Images Denise Richards zu Gast in der Jeff-Lewis-Show, 2024

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Getty Images Denise Richards bei den 7th Daytime Beauty Awards in Los Angeles, 21. September 2025