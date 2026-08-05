Veterinäramt auf den Hals gehetzt: Ingo legt Netzpause ein

Realitystar Ingo Peters (35) meldet sich mit ernsten Worten bei seinen Fans: In seiner Instagram-Story berichtet der ehemalige Schwiegertochter gesucht-Teilnehmer, dass erneut das Veterinäramt bei ihm zu Hause vor der Tür stand. Grund dafür seien Beschwerden Unbekannter, die behaupten, seine beiden Katzen würden bei ihm nicht artgerecht gehalten, bekämen zu wenig Futter und es gehe ihnen schlecht. Die Vorkommnisse belasten den TV-Bekannten so sehr, dass er nun eine klare Konsequenz zieht: Ingo kündigt an, sich in den kommenden Wochen weitgehend aus dem Netz zurückzuziehen und erst einmal eine Pause von Instagram einzulegen. Die Zeit wolle er lieber im privaten Rahmen mit seiner Freundin verbringen.

Ingo schildert in seiner Story ausführlich, wie sehr ihn die wiederholten Kontrollen mitnehmen. "Gestern war wieder das Veterinäramt hier, weil ich denke mal, da hat sich wieder jemand über meine Katzen beschwert, dass sie hier nicht artgerecht gehalten werden und kein Futter haben und dass es den beiden ja nicht gut geht, et cetera", erklärt er in dem Video auf Instagram. Konkrete Ergebnisse der Kontrolle spricht er nicht an. Stattdessen richtet er den Fokus auf seine Reaktion: Um weiteren Ärger zu vermeiden, will der Influencer seine Online-Aktivität deutlich herunterfahren. "Aber es kann nicht sein, dass ich hier immer nur Probleme kriege", merkt er an. Nur wenn etwas Besonderes passiere, wolle er sich zwischendurch ab und zu doch noch melden.

Privat setzt Ingo in der nächsten Zeit offenbar ganz auf Rückzug und Zweisamkeit. Er betont in seiner Ansage, dass er die Bildschirmpause vor allem nutzen möchte, um die Zeit mit seiner Freundin intensiv zu genießen und sich nicht ständig mit negativen Kommentaren beschäftigen zu müssen. Der Realitystar hatte seinen Fans schon zuvor Einblicke in sein Gefühlsleben gegeben: So sprach er in der Vergangenheit offen über den nahenden Scheidungstermin mit seiner Noch-Ehefrau Annika, während er längst mit seiner neuen Partnerin Steffi liiert ist. Trotz dieses emotionalen Spagats teilte Ingo in den vergangenen Monaten immer wieder Alltagsszenen mit seinen Followern.

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Instagram / ingo_von_schwiegertochter Ingo, "Schwiegertochter gesucht"-Star

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"Schwiegertochter gesucht"-Star Ingo im Promiflash-Interview im Januar 2018

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Instagram / ingo_von_schwiegertochter Ingo Peters und seine Freundin Steffi, Dezember 2025

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Wie sollte Ingo mit den ständigen Beschwerden umgehen? Weniger Einblicke zu den Katzen – Privatsphäre schützt. Dranbleiben und transparent bleiben – Fakten statt Gerüchte. Ergebnis anzeigen