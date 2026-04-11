Deswegen bleibt Linda Braunberger trotz Trennung in Berlin

Das Beziehungs-Aus ist offiziell: Reality-TV-Star und Model Linda Braunberger (25) und Jermaine Diallo haben Ende März ihre Trennung öffentlich gemacht. Dennoch kehrt Linda der Hauptstadt nicht den Rücken. Die 23-Jährige ist bereits aus ihrer bisherigen Bleibe ausgezogen, bleibt aber in Berlin – ausgerechnet der Heimatstadt von Ex-Freund Jermaine. Gegenüber Promiflash erklärt Linda, warum sie trotz Neustart in der Liebe an ihrem aktuellen Lebensmittelpunkt festhält und welche Pläne sie für die nächste Zeit hat. Klar ist: Für sie ist Berlin gerade die pragmatische Wahl, auch wenn ihr Herz woanders schlägt.

Was hinter der Entscheidung steckt, macht Linda im Gespräch mit Promiflash deutlich. Sie hat sich bewusst für ein eigenes Zuhause und einen festen Job in Berlin entschieden. "Ich habe eine eigene Wohnung in Berlin. Ich hatte wirklich lange überlegt, soll ich zurückgehen oder bleibe ich? Aber ich habe jetzt einen Job. Ich arbeite in einer Kinderwunschklinik und deswegen habe ich gesagt, ich bleibe. Ich gebe der Stadt eine Chance, weil Berlin mag ich eigentlich nicht so. Ich wollte zurück nach München. Und ich werde in Berlin auch nicht für immer bleiben. Vielleicht für ein Jahr und dann gehe ich wieder weg", erklärte Linda im Interview. Damit steht fest: Der Verbleib in der Hauptstadt ist für sie vor allem eine Entscheidung für Stabilität und Beruf – und nur auf Zeit geplant.

Abseits der Trennung richtet Linda ihren Blick auf den Alltag. Die Fernsehbekanntheit wurde durch ihre Auftritte im Reality-TV einem großen Publikum bekannt und arbeitet parallel als Model. Jetzt setzt die gebürtige Münchnerin auf einen ruhigen Rahmen mit eigener Wohnung in Berlin und konzentriert sich auf ihren neuen Job in der Kinderwunschklinik. München zieht sie weiterhin vor, das betont sie selbst. Jermaine stammt aus Berlin – die Stadt war also schon während der Beziehung ein Teil ihrer gemeinsamen Geschichte. Persönlich hält Linda ihre Zukunftspläne klar und transparent: Erst die Arbeit in Berlin, später wieder näher an ihrem bevorzugten Zuhause in München.

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Instagram / linda.voilet Linda Braunberger, Februar 2026

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Instagram / linda.voilet Jermaine Diallo und Linda Braunberger, November 2025

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Instagram / jermaine.linda Jermaine Diallo und Linda Braunberger, September 2025