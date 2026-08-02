"Dreckskerl": Scott Eastwood rechnet mit Co-Star eiskalt ab

Scott Eastwood (40) hat in einem Podcast eine gehörige Portion Frust abgelassen. Im Gespräch mit Joe Rogan (58) auf dessen Podcast "Joe Rogan Experience" rechnete der Schauspieler kürzlich mit einem ungenannten Co-Star ab, der mitten in einer Filmproduktion einfach hingeworfen hat. Der 40-Jährige schilderte, wie der betreffende Star trotz bereits geflossener Gelder plötzlich die Zusammenarbeit mit einem anderen Beteiligten verweigerte und das Projekt verließ – ohne das Geld zurückzuzahlen. Für Scott ist das ein klarer Fall: "Das ist schwarz und weiß. Tu das Richtige. Sei kein Dreckskerl. Das kannst du nicht machen", zitiert ihn Page Six.

Besonders empörte den Sohn von Filmlegende Clint Eastwood (96), dass es sich bei dem Projekt um eine Herzensangelegenheit des Co-Stars gehandelt haben soll. "Es war ihre Regie, ihre Geschichte, ihre Sache. Und dann nimmst du einfach das Geld von jemandem", erklärte Scott im Podcast. Das Verhalten bezeichnete er als "schockierend" und "unglaublich". Gleichzeitig machte er deutlich, dass solche Vorfälle in anderen Branchen schlicht nicht toleriert werden würden – im Showgeschäft jedoch kämen manche damit durch, weil sie bekannt seien. "Ich habe Verhaltensweisen in dieser Branche gesehen, die schockierend sind", sagte er und fügte hinzu, dass das Business hinter den Kulissen "wirklich hässlich" sein könne.

Ganz anders präsentiert sich für Scott sein eigener Vater als Vorbild. Über Clint, der inzwischen 96 Jahre alt ist, sagte er im Podcast, er sei "ein Mann, der seine Stiefel anzieht und zur Arbeit geht" und seine Arbeit stets "an der Tür lasse". Diese Einstellung hat den Sohn offenbar geprägt: "Ich bin nicht in dieses Geschäft eingestiegen, um berühmt zu sein", betonte Scott. Er sei vielmehr mit der Liebe zu den Filmen seines Vaters aufgewachsen und habe selbst Geschichten erzählen wollen. Clint, der insgesamt acht Kinder hat, habe ihm dabei nie Druck gemacht – egal, ob er Schauspieler oder Klempner geworden wäre.

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Getty Images Scott Eastwood, Schauspieler

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Mike Windle/Getty Images for GQ Magazine Schauspieler Scott Eastwood bei der "Men Of The Year Party" 2015

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Kevin Winter/Getty Images Scott Eastwood und Clint Eastwood bei der Premiere von "Flags of our Fathers"