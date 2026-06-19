Clint Eastwood klaute diese Kultszene aus Gangster-Klassiker

Clint Eastwood (96) hat ein bemerkenswertes Geständnis abgelegt: Eine der bekanntesten Szenen aus dem Kultfilm "Dirty Harry" von 1971 ist nach seinen eigenen Worten schlichtweg geklaut. Gemeint ist der legendäre Moment, in dem Inspektor Harry Callahan mitten in seiner Mittagspause aus einem Diner tritt, um einen Banküberfall zu stoppen – ohne dabei seinen Hotdog auch nur einen Moment zur Seite zu legen. Die beiläufige Gleichgültigkeit gegenüber der Gewalt um ihn herum ist unvergesslich. Gegenüber Entertainment Weekly erklärte der Schauspieler und Regisseur nun offen, woher er sich dabei bedient hat: "Die Szene, in der ich beim Shootout einen Hotdog esse, ist ein Diebstahl."

Das Vorbild ist eindeutig: Clint orientierte sich an einer Szene aus dem Gangsterfilm "Sprung in den Tod" von 1949, in dem Schauspieler James Cagney den Gangsterboss Arthur "Cody" Jarrett spielt. In der entsprechenden Szene hat Cagneys Figur einen Mann im Kofferraum eingesperrt. Als dieser über schlechte Luft klagt, schießt Cody mehrfach durch das Blech – und kaut dabei seelenruhig an einem Hähnchenschenkel. "Wenn er in 'Sprung in den Tod' mit einem Hähnchenschenkel rauskommt und auf einen Typen im Kofferraum schießt, denkst du: Das ist verstörend, aber auf eine gute Art", so Eastwood. Genau diese beiläufige Kälte übertrug er auf seine eigene Figur in "Dirty Harry".

Schon vor zwei Monaten machte Clint klar, dass er eigentlich kein Fan davon ist, Szenen einfach nur nachzuspielen. Ausgerechnet der Mann, der jetzt offen über einen "Diebstahl" bei "Dirty Harry" spricht, reagierte damals ziemlich genervt auf die ständigen Remake-Fragen. Im Interview mit dem Magazin GQ sagte er über Neuverfilmungen seiner Western: "Warum sollte man das neu machen? Ich meine, ihr könnt das tun. Ich halte euch nicht auf. Aber was ist falsch daran, einfach eigenes Material zu finden?"

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Imago Clint Eastwood beim Oscar Nominee Luncheon im Beverly Hilton, Februar 2015

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Getty Images Clint Eastwood, Schauspieler

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Getty Images Clint Eastwood, Schauspieler