"Arsch versohlen": Scott Eastwood machte Shia LaBeouf Ansage

Am Set des Kriegsfilms "Herz aus Stahl" aus dem Jahr 2014 kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Scott Eastwood (40) und seinem Co-Star Shia LaBeouf (40) – und jetzt packt Scott darüber aus. Im Podcast "Armchair Expert" schilderte der Schauspieler kürzlich, wie es zwischen den beiden eskalierte. Der Auslöser war eine Szene, in der Scott Tabak auf den Panzer spuckte – was laut ihm so im Drehbuch stand. Shia störte sich daran und machte einen Aufstand. Irgendwann reichte es Scott: "Ich sagte: 'F*** dich. Hör auf mit deinem Scheiß.' Ich sagte: 'Ich werde dir den Arsch versohlen.'" Erst ihr gemeinsamer Co-Star Brad Pitt (62) schritt ein und brachte die angespannte Situation wieder unter Kontrolle.

Scott beschreibt Shia im Podcast als extrem dem Method-Acting verschrieben – er habe sich sogar einen Zahn gezogen und sich selbst Schnitte zugefügt, um in seine Rolle zu finden. "Ich dachte: 'Ok. Dieser Typ ist verrückt. Ich halte mich einfach von ihm fern. Ich spiele dieses Spiel nicht mit'", so Scott. Er betonte außerdem, dass nicht nur er Probleme mit LaBeouf hatte: "Jeder hatte seine Momente mit Shia." In Richtung seines Ex-Kollegen richtete Scott deutliche Worte: "Werd erwachsen." Und weiter: "Es ist lustig. Die Filmindustrie zieht Psychopathen an, weil Kunst und Business aufeinandertreffen."

Nicht nur am "Herz aus Stahl"-Set soll es rund um Shia zu Zwischenfällen gekommen sein. Beim Dreh des Films "Lawless" im Jahr 2012 kursierten Gerüchte, wonach er seinen Kollegen Tom Hardy (48) k.o. geschlagen haben soll. Shia selbst widersprach dem gegenüber "Hot Ones"-Moderator Sean Evans (40): "Ja, das ist alles Schwachsinn. Wir haben die ganze Zeit gerungen und er ist verdammt nochmal ein großer Typ." Regisseur John Hillcoat hingegen bestätigte allerdings gegenüber Collider, dass es tatsächlich zu einer Prügelei zwischen den beiden kam. "Es eskalierte bis zu dem Punkt, an dem beide zurückgehalten werden mussten", sagte er. Shia war in der Vergangenheit zudem mehrfach in Rehabilitationsprogrammen wegen Alkoholsucht und hat eine lange Vorgeschichte mit Verhaftungen.

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Collage: Getty Images, Getty Images Scott Eastwood und Shia LaBeouf Collage

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Imago Schauspieler Shia LaBeouf im Mai 2025 in Cannes

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Getty Images Scott Eastwood, Schauspieler