Verliebt? Shawn Mendes spaziert barfuß und händchenhaltend

Händchen haltend, barfuß und sichtlich gelöst: Shawn Mendes (27) und Bruna Marquezine (30) wurden am Sonntag in Los Angeles bei einem Spaziergang durch einen Park gesichtet. Der Sänger lief ohne Schuhe über den staubigen Wanderweg, die Sneakers baumelten locker in seiner Hand. Sein Hemd war weit aufgeknöpft, die Sonne blitzte auf nackter Haut. An seiner Seite die brasilianische Schauspielerin, die unterwegs die Träger ihres Sport-BHs über die Schultern zog, offenbar um Streifen zu vermeiden. Gemeinsam schlenderten sie laut Daily Mail durch das Grün, suchten immer wieder Blickkontakt und ließen keinen Zweifel daran, mit wem sie ihre Zeit verbringen möchten.

Die neuen Aufnahmen liefern bislang die deutlichsten Hinweise auf eine aufkeimende Romanze in Los Angeles. Nachdem das Paar in den vergangenen Tagen bereits mehrfach vertraut miteinander gesehen wurde, zeigen sich die beiden nun auch auf gemeinsamen Spaziergängen ungezwungen und entspannt. US-Medien berichten, dass Shawn seine Schuhe lässig in der Hand trug und den Ausflug sichtlich genoss. Bruna setzte auf einen sportlichen Look, rückte zwischendurch die Träger ihres Tops zurecht und lachte, während sie eng an seiner Seite blieb. Augenzeugen beobachteten, wie die beiden eng nebeneinander einen sonnigen Weg entlanggingen, die Hände ineinander verschränkt. Bereits im Dezember hatten Dating-Gerüchte die Runde gemacht, als sie in Rio de Janeiro auffallend vertraut miteinander umgingen. Die aktuellen Bilder aus Kalifornien scheinen diese Spekulationen nun weiter zu untermauern.

Privat scheinen beide die gemeinsame Zeit zu genießen. Noch vor Kurzem zeigten sie sich in entspannter Atmosphäre in tropischer Umgebung, nun wirkt auch der Übergang in den Alltag mühelos. Bei einem Spaziergang in der Sonne gehen sie eng nebeneinander her, tauschen Blicke aus, halten sich an den Händen und legen immer wieder kurze Pausen ein. Kleine Gesten sagen dabei mehr als Worte – in Los Angeles scheint ihre Verbindung ganz selbstverständlich geworden zu sein.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Shawn Mendes und Bruna Marquezine

Anzeige Anzeige

Getty Images Shawn Mendes bei den MTV Video Music Awards im September 2024

Anzeige Anzeige

Nicholas Hunt/Getty Images Bruna Marquezine 2017 in New York