Shawn Mendes und Bruna Marquezine zärtlich am Rio-Flughafen

Shawn Mendes (27) und seine Freundin Bruna Marquezine (30) haben am Freitagmorgen für süße Pärchen-Momente am Flughafen Galeão in Rio de Janeiro gesorgt. Auf Fotos, die Just Jared vorliegen, sind der Sänger und die brasilianische Schauspielerin nach ihrer Ankunft überaus vertraut miteinander und liefen Hand in Hand durch die Flughafenhalle. Für die Reise hatte Shawn sich für ein beiges Hemd mit aufgeknöpftem Kragen, eine schwarze Hose, eine braune Baseballkappe und eine Sonnenbrille entschieden. Bruna trug ein braun-weiß gestreiftes Shirt, Jeans, eine grüne Baseballkappe und ebenfalls eine Sonnenbrille. Auf dem Weg zu ihrem Wagen außerhalb des Flughafens wurden die beiden noch inniger: Shawn legte seinen Arm um Brunas Nacken, während sie seine Hand hielt und beide gemeinsam lachten.

Die zärtlichen Gesten sind mittlerweile keine Überraschung mehr. Bereits im Dezember hatten Shawn und Bruna für erste Dating-Gerüchte gesorgt, als sie bei öffentlichen Auftritten in Rio gesichtet wurden. Im Januar bestätigten die beiden ihre Beziehung dann durch weitere gemeinsame Auftritte in Los Angeles. Seitdem verbringen der Musiker und die Schauspielerin viel Zeit zusammen in Brunas Heimatland Brasilien. Die beiden scheinen ihre Romanze in vollen Zügen zu genießen und zeigen sich dabei immer wieder verliebt in der Öffentlichkeit.

Für Shawn ist es die erste öffentliche Beziehung seit seiner Trennung von Sängerin Camila Cabello (29) im Jahr 2023. Das ehemalige Traumpaar hatte sich nach einer mehrjährigen On-Off-Beziehung endgültig getrennt. Nach dem Split wurde der "Treat You Better"-Interpret zunächst mit einer anderen bekannten Sängerin in Verbindung gebracht, bevor er schließlich mit Bruna zusammenkam. Nun scheint der Sänger in seiner neuen Liebe sein Glück gefunden zu haben.

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Getty Images Shawn Mendes bei der Earthshot Prize 2025-Verleihung im Museum of Tomorrow in Rio de Janeiro

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Getty Images Bruna Marquezine, Oktober 2025

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Getty Images Camila Cabello und Shawn Mendes bei der Met Gala, September 2021